۴۰۰۰ نیروی خدمات شهری به کربلا اعزام شدند/نظافت معابر اصلی کربلا

مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۲۰ روز است که نیروهای خدمات شهری در مسیرهای منتهی به کربلا مستقر شده و در حال خدماترسانی هستند، گفت: دو گروه در دو نوبت به کربلا اعزام شدند تا مشغول به نظافت مسیرهای منتهی به این شهر شوند.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی انجام شده توسط شهرداری تهران در این ایام گفت: روحانیون در چادرهای اسکان نیروهای خدمات شهری حضور یافته و در ایام فراغت به تصحیح قرائت قرآن و ارکان نماز این نیروها میپردازند. همچنین مسابقات فرهنگی متنوعی در این حوزه در این مدت مسابقاتی مانند خاطرهنویسی، عکاسی با موبایل و ... پیشبینی شده است.
عبداللهی تصریح کرد: در چادرهای اسکان، حلقههای معرفت ایجاد شده تا به سئوالات شرعی زوار پاسخ دهند. همچنین ایستگاههای صلواتی واکس و توزیع چای نیز در طول مسیر برپا شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به فعالیتهای زیباسازی شهرداری تهران در کربلا، گفت: تصویر شهدای حزبالله عراق که توسط نیروهای داعشی به شهادت رسیدهاند بر روی برخی از معابر نصب شده است. همچنین ۷۰ هزار مترمربع از جداول خیابانهای کربلا رنگآمیزی شده و همچنین دو پل واقع در خیابان میثم تمار در این مدت نورپردازی شده است.
وی با اشاره به نصب ۶ المان حجمی در شهر کربلا توسط شهرداری تهران گفت: ۴ المان نیز با موضوع عاشورا و امام حسین(ع) به شهرداری کربلا برای نصب تحویل داده شده، همچنین ۶۰ نیمکت بتنی نیز در این ایام در شهر کربلا نصب شده است.
عبداللهی با اشاره به شمارهگذاری بلوار نجف به کربلا، گفت: این شمارهگذاریها قدیمی بود که دوباره شمارهگذاری شد. همچنین ۴۰۰ تابلوی نوری «یاحسین» نیز در این مسیر نصب شده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهر کربلا برای نظافت به هفت پهنه تقسیم شده که نظافت بخشهایی از این هفت پهنه به شهرداری تهران نیز واگذار شده است، گفت: ۱۵۰۰ نیروی انسانی در سه شیفت کاری به نظافت این معابر مهم و پرتردد و استراتژیک پرداخته و ۲ ورودی و ۲ خروجی مهم کربلا نیز نظافتش بر عهده شهرداری تهران است.
وی با اشاره به اینکه به جز شهرداری تهران، شهرداری مشهد نیز تعدادی مخازن جمعآوری زباله به کربلا آورده است، گفت: شهرداری همدان نیز ۳ دستگاه ماشین حمل زباله به این شهر اعزام کرده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه شهرداری تهران ۸۳۰ مخزن جمعآوری زباله در این مدت نصب کرده است، گفت: ۳۰۰ تن کیسه زباله نیز در خیابانها توزیع شده است و تلاش کردهایم انواع پسماند را در داخل کیسهها جای دهیم تا جمعآوری زباله سریعتر انجام شود.
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