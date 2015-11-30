به گزارش خبرنگار مهر، در اینکه کرار پر از حاشیه بود و حرف‌هایش بارها علیه فوتبال ایران و باشگاه استقلال دردسر ساز و غیر قابل اعتنا بوده‌است، شکی نیست اما با این حال این بخش از حرف‌های کراری که بارها به خاطر پول از استقلال قهرکرد اندکی آزار دهنده بود و قابل تامل:

«کرار چند ساعت قبل از پیوستنش به تیم نفت عراق درباره جدایی‌اش از استقلال و پیشنهاداتش از سایر تیمهای ایرانی، گفته بود: من چند پیشنهاد از لیگ ایران داشتم ولی تجربه‌ای که در باشگاه استقلال را به دست آوردم، تکرار نمی‌کنم! لیگ ایران خارج از محاسبات من است.»

با توجه به اینکه کرار همیشه به موعد و مقدار پولی که می گرفت حساس بود این حرف می‌تواند به این معنی باشد که تیم های عراقی خوش حساب تر از تیم‌های ایرانی هستند. آیا واقعا چنین است؟

در اینکه باشگاه‌های ایران بسیار بد قول شده‌اند و در دهه اخیر به طرز اسفناکی به تعهدات خود در قبال خارجی‌ها و ایرانی‌ها عمل نکرده‌اند، شکی وجود ندارد، اما آیا بد قولی‌های باشگاه‌های ایرانی از باشگاه‌های عراقی هم بدتر است؟

هرچند کرار در موارد دیگر هم چنین حرف‌هایی را بر زبان آورده بود اما وقتی طلبکاران فوتبال ایران را کنار هم می‌چینیم و تهدید به کسر امتیازها و حتی کسر امتیازها را به یاد می‌آوریم اندکی دقت بیشتر را طلب می‌کنیم.