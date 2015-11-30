ماشین های بدون سرنشین گوگل با عابران پیاده سخن می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل نه تنها بزرگترین موتور سرچ دنیا است بلکه در سال های اخیر، فعالیت های جدیدی را در حوزه های مختلف فناوری آغاز کرده که قابل توجه است. اتومبیل های بدون سرنشین، یکی از پروژه های قابل توجه گوگل است. اما ثبت اختراع جدیدی از این کمپانی توجهات بیشتری را به سمت خودروهای بدون سرنشین گوگل جلب کرده است.

یکی از موضوعاتی که همواره قابل توجه کمپانی های سازنده خودروهای بدون سرنشین بوده، ارتقاء امنیت و آرامش بخشی کاربران آنهاست. برای مثال، خودروهای بدون سرنشین گوگل در تقاطع یا چهار راه ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که می تواند استقبال کاربرانشان از این اتومبیل ها را کاهش دهد.



این مشکلات عبارتند از توقف بسیار آهسته در چهار راه و تقاطع ها و همینطور حرکت آهسته و دیرهنگام خودروها که می تواند جریمه های سنگینی را به همراه داشته باشد.

گوگل اختراع جدیدی را به ثبت رسانده که به خودروهای بدون سرنشینش اجازه می دهد با عابرین پیاده یا حتی سایر خودروها ارتباط برقرار کرده تا حرکت بعدی این خودرو را پیش بینی کنند. برای مثال، چراغ چشمک زنی در اطراف درب های خودرو قرار گرفته که منع یا عبور عابرین پیاده از روبرو یا کنار اتومبیل را نمایش می دهد یا علامت های دیگر در سپر جلوی خودرو قرار گرفته که عبور امن عابر پیاده را مشخص می کند.

کمپانی های خودروساز دیگری مانند فورد یا تسلا نیز در حال به روزرسانی و ارتقاء سیستم خودروهای بدون سرنشین خود هستند تا بتوانند نگاه مشتریان بیشتری را به خود جلب کنند. گوگل هدف از اجرای این پروژه را کاهش مرگ و میر در تصادفات خودروها اعلام کرده است.