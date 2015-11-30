جواد اصغری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاخیر ۳۰ دقیقه‌ای در آغاز دیدار تیم دبیری تبریز با میثاق تهران در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: وقتی برای گرم کردن و آغاز بازی وارد زمین شدیم، اعلام کردند که به خاطر نبود نیروی انتظامی، باید بازی با تاخیر آغاز شود. هیچ قانونی وجود ندارد که در صورت چه میزان تاخیر در حضور عوامل انتظامی، بازی می‌تواند تعطیل شود. ما همانجا با فدراسیون فوتبال تماس گرفتیم که اعلام کردند اگر تاخیر نیروی انتظامی بیش از ۳۰ دقیقه طول کشید، بازی برگزار نشود.

وی افزود: این در حالی بود که ماموران انتظامی داخل رختکن نشسته بودند و چایی می‌خوردند. وقتی از فدراسیون چنین چیزی را به ما اعلام کردند، ۲۹ دقیقه بعد ماموران انتظامی وارد زمین شدند! هدف تیم میثاق این بود که ما را از تب و تاب بیندازد و بازیکنانمان را عصبی کنند چرا که ما ابتدا گرم کردیم و با تاخیر نیروی انتظامی، بدن بازیکنان دوباره سرد شد.

سرمربی دبیری درباره اینکه محمود خوراکچی اعلام کرده بازیکنان خودش هم سرد شده بودند و شرایط برای دو تیم مساوی بوده است، گفت: وقتی بازیکنان میثاق خودشان را گرم می‌کردند، حواسم بود. آنها خیلی آرام بدن‌هایشان را گرم می‌کردند که حتی من از این بابت متعجب شدم ولی بعدا فهمیدیم که داستان از چه قرار است.

اصغری مقدم ادامه داد: دست این آقایان و کادر فنی تیم میثاق رو شده است. دیروز یکی از بدترین روزهای تاریخ فوتسال بود. هرچقدر بازی داخل زمین قشنگ و زیبا بود، اتفاقاتی در خارج از زمین افتاد که باعث ایجاد حواشی شد و نتیجه را هم تحت تاثیر خودش قرار داد.

وی همچنین درباره اینکه خوراکچی گفته است «هنوز آنقدر بزرگ نشده‌ایم که بتوانیم ماموران انتظامی را در رختکن نگه داریم»، تاکید کرد: اول از همه برای ما جای تعجب دارد که سالنی که میثاق در آن بازی می‌کند، کنار کلانتری است و چرا این اتفاق رخ داد. دوم اینکه چرا ماموران انتظامی مثلا ۲۰ یا ۲۵ دقیقه بعد از تذکر فدراسیون نیامدند و دقیقا سر ۳۰ دقیقه وارد سالن شدند؟ جالب است بدانید وقتی ابتدا یک مامور وارد سالن شد، معترض شدیم که یک نفر کم است. آن مامور هم پرسید اگر دو نفر باشیم اشکال ندارد؟ سپس یک نیروی دیگر از رختکن بیرون آمد!

سرمربی تیم دبیری یادآور شد: تیم میثاق حتی برای شروع نیمه دوم هم با تاخیر وارد زمین شد. آنها با داور هم رفتار بدی داشتند و مدام کنار زمین اعتراض می‌کردند و خطاب به داور می‌گفتند «دفعه آخرت باشد که خطا می‌گیری»! من قصد اهانت به بازیکنان میثاق را ندارم چرا که آنها جوانمردانه بازی کردند ولی اینکه کادر فنی یک تیم بخواهد از هر راهی نتیجه بگیرد، درست نیست.

وی با اشاره به صحبت‌های خوراکچی که از استفاده از لفظ سیاه‌باز ناراحت شده و گفته بود اصغری مقدم شاگردم بوده است، گفت: درباره لفظ سیاه‌باز باید بگویم که من اسمی از خوراکچی نیاوردم و منظورم اعضای کادر فنی تیم میثاق بود. ضمن اینکه من فقط پنج بازی در تیم پُست اصفهان به سرمربیگری خوراکچی بازی کردم که هر پنج بازی را باختیم و در تیم دیگری برای او بازی نکرده‌ام! به هر حال امیدوارم خوراکچی هر کجا هست موفق باشد.