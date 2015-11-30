بازگشت به دوران باشکوه تمدن اسلامی با کتابخوانی میسر می شود

علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این برنامه گفت: دومین نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی دیروز منتشر شد. یک بخش از این نامه نکته ای دارد که بسیار قابل توجه است و در آن اشاره شده که جهان غرب از تمدن ایرانی-اسلامی بهره زیادی برده است. اما نکته اینجاست که نسل جوان ما چقدر از گذشته شکوهمند تمدنمان خبر دارد؟ همانطور که رهبر انقلاب فرموند قرون وسطی، برای غرب قرون وسطی است و برای ما سالهای دوران تمدن اسلامی است. گواهی این ادعا نیز کتابهایی است که ایشان از آن دوره معرفی کرده اند.

وی افزود: البته دانستن این مطالب چیزی را حل نمی کند. افتخار به گذشته هم اگر نخواهیم با آن آینده را بسازیم تفاخر بیهوده است. اما جوانان ما با اطلاع از این گذشته می توانند تحریک شوند تا دوباره به همان تمدن برسیم. آن تمدن شکوهمند هم با آن امکانات کم و سختی ساخته شد . یکی از راههای اینکه به آن جامعه و تمدن مطلوب برسیم، آگاهی است. البته فقط آگاهی کافی نیست و صدق عمل هم شرط است.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: یکی از راههای گسترش آگاهی هم این است که مردم کتاب بخوانند و پیش از مردم، خود کتابدارها باید کتاب بخوانند. بله درست است، واحدهای درسی گذرانده و نیروها در ادارات استخدام می شوند. زندگی جریان دارد اما با این روش علم و آگاهی گسترش پیدا نمی کند مگر اینکه فرد دانسته هایش را درونی و به آنها عمل کند. فرق آگاهی با دارایی های دیگر این بوده است که آنها قابل پنهان کردن هستند، اما آگاهی را نمی توان پنهان کرد.

مختارپور گفت: در دوران جدید فعالیت در نهاد کتابخانه ها، چند اصل را پیش روی خود قرار دادیم. اول اینکه موظفیم از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی حوزه کاریمان استفاده کنیم. برای همین تهیه پژوهش هایی را با کمک اساتید این رشته در نظر گرفتیم. دوم افزایش مهارت های حرفه ای کتابداری بود. چون کتابداری یک مهارت است. کتاب خواندن هم یک مهارت است. به عبارت دیگر کتاب خواندن یک علم است و این جمله که در اوقات فراغت کتاب بخوانیم، موید این معنا نیست که کتاب خواندن یک کار دست چندم است. یکی از انتقادهایی که به نشست های کتابخوان شد این بود که طی ۷ دقیقه نمی شود یک کتاب را معرفی کرد، اما من گفتم اینکه بتوانیم کتاب را در ۷ دقیقه معرفی کنیم یک هنر است. نباید این توقع را داشته باشیم که اگر کتابخانه ای ۵۰ هزار جلد کتاب دارد، کتابدار همه آنها را خوانده باشد. کتابدار خوب فردی است که بدون اینکه همه کتاب را بخواند، بتواند یک معرفی خوب از آن ارائه کند.

وی گفت: اگر بخواهیم برای دوره آموزشی‌مان کلاسهای حضوری بگذاریم، شاید تا ۱۰ سال آینده هم به آخرین کتابدارمان نرسد. بنابراین به برگزاری دوره مجازی روی آوردیم. آقای الله یاری هم امروز به من خبر داد که دوره مجازی مشاوره کتابدار هم از چندماه آینده آغاز خواهد شد. قطعاً سطح کتابدارانی که می خوانند، بالاتر می رود و آن گاه از مدیران خود توقع بیشتری خواهند داشت. این خبر را هم بدهم که در آینده برای ارتقای سطح دانش مدیران نهاد، برنامه هایی در نظر داریم. چون اگر دست و پای یک مجموعه تقویت شد، مغزش هم باید قوی بشود.

در پایان این برنامه، مختارپور به عنوان اولین نفر در مدرسه اینترنتی خواندن ثبت نام کرد.