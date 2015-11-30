آیت الله نوری همدانی وارد استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل و در میان استقبال مدیران و مسئولان استان کردستان حضرت آیت الله نوری همدانی وارد فرودگاه سنندج شد.

در جریان برگزاری مراسم استقبال از حضرت آیت الله نوری همدانی، نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار، فرمانده سپاه بیت المقدس و شماری دیگر از مدیران و مسئولان استان حضور داشتند.

در این مراسم همچنین جمعی از روحانیون اهل تسنن و تشییع استان نیز حضور داشتند و از آیت الله نوری همدانی استقبال کردند.

حضرت آیت الله نوری همدانی از امروز تا جمعه مهمان استان فرهنگی کردستان هستند.

دیدار با علما و روحانیون، حضور در صبحگاه مشترک ویژه نظامیان، دیدار عمومی با مردم شریف کردستان، دیدار با خانواده‌های ایثارگر و شهدا و دیدار با نخبگان و مدیران استان از جمله برنامه های این سفر است.