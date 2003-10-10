سوريه هرگز در برابر تهديدهاي نظامي اسراييل به خواسته هاي آمريكا پاسخ نخواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع ديپلماتيك آگاه آمريكايي و اروپايي فاش كرد، رهبران سوريه در نامه اي به دولت بوش آمادگي خود را براي استقبال ازكالين پاول وزير امور خارجه در هر زمان براي بررسي مسائل مورد اختلاف اعلام و تاكيد كرده اند ، سوريه تمايلي به افزايش تنش با اسراييل يا آمريكا ندارد اما در عين حال در صورتي كه هدف حملات جديد اسراييل قرارگيرد مجبوربه دفاع ازامنيت سوريه وشهروندانش خواهد شد.

رهبري سوريه به واشنگتن هشدارداده است در صورت اصرارآمريكا براي تحميل خواسته هاي غيرعملي خود بر سوريه ، دمشق آمادگي تحمل پيامدهاي تنش در روابط خود با واشنگتن را دارد و از تسليم شدن در مقابل فشارهاي اسراييل براي اجراي خواسته هاي آمريكا امتناع خواهد كرد.

به گفته منابع مطلع ، نامه رهبران سوريه كه از طريق طرفهاي اروپايي و عربي ارسال شده است ، متضمن موضع واقعي و ديدگاههاي اين كشور در پي حملات اسراييل است و شامل موارد زير است :

1- رهبران سوريه نارضايتي وناخشنودي خود را از اقدام دولت بوش درتوصيف حملات هوايي اسراييل به خاك سوريه به عنوان دفاع مشروع از خود ابراز كرده است اما به رغم اين مساله تاكيد كرده اند سوريه تمايلي به درگيرشدن در جنگ با اسراييل يا بحراني شدن روابط با آمريكا را ندارد بلكه همچنان به گزينه صلح و عدم قطع رابطه با واشنگتن پايبند است ، اما در عين حال سوريه خود را در قبال تمايت ارضي وامنيت شهروندان خود مسئول دانسته و اجازه نخواهد داد جنگنده هاي اسراييلي به حريم هوايي سوريه تجاوزكنند و درصورت تكرار چنين تجاوزاتي با قدرت در مقابل آن خواهد ايستاد .

2- سوريه هرگز با اين مساله كه تحت تهديدهاي نظامي اسراييل به خواسته هاي آمريكا چه درمورد عراق يا روند صلح يا مساله سلاحهاي كشتار جمعي پاسخ دهد ، موافقت نخواهد كرد بلكه سوريه آمادگي استقبال ازكالين پاول وزير امور خارجه يا هر مسئول بلند پايه آمريكا را براي ازسرگيري بررسي اختلافات دوجانبه و بررسي راههاي دستيابي به تفاهمات در اين مورد دارد.

3- سوريه خواستار گسترش روابط با آمريكا است اما در صورتي كه بهاي حفظ روابط خوب با واشنگتن ، اجراي شرايط غير عملي آمريكا يا ايجاد تغيير بنيادين واساسي در سياست سوريه و مغاير با منافع اساسي وراهبردي سوريه ، باشد ، آمادگي تحمل هرگونه پيامدهاي ناشي از تنش درروابط با آمريكا را خواهد داشت.

به نوشته الوطن ، سوريه اعلام كرده است هرگز ازاشغال عراق از سوي آمريكا حمايت نخواهد كرد بلكه خواستار عقب نشيني فوري اشغالگران ازعراق است ، سوريه هرگز به پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا در شوراي امنيت در صورتي كه متضمن جدول زمان بندي شده مشخص براي عقب نشيني آمريكا از عراق و بازگرداندن قدرت به عراقي ها نباشد ، راي موافق نخواهد داد.

4- سوريه مخالفت خود را از طرح نقشه راه آمريكا اعلام كرده است زيرا اعتقاد دارد نه تنها اين طرح راه حل كاملي براي حل مشكل فلسطين نيست بلكه حتي به موضوع سوريه و لبنان درروند صلح خاورميانه هيچ اشاره اي نكرده است .

5- دمشق همچنين تاكيد كرده است تا زماني كه تلاشهاي بين المللي واقعي براي عاري ساختن منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي از جمله خلع سلاح اسرائيل صورت نگيرد ، اين كشور با بررسي آنچه پرونده سلاحهاي كشتار جمعي سوريه اعلام شده ، مخالفت خواهد كرد.



