به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه واشنگتن تايمزنوشت همكاري جديد هسته اي آمريكا و هند تلاش هاي دولت بوش براي افزايش فشار بين المللي بر ايران را به مخاطره مي اندازد .

منتقدين قرارداد هسته اي آمريكا و هند در كنگره و در ميان فعالان كنترل تسليحات اعلام كردند: امتيازاتي كه دولت بوش در قرارداد هسته اي به هند ارائه داده است، سبب مي شود كه اتفاق آراء عليه ايران دشوارتر شود.

برخي از قانونگذاران در كنگره آمريكا كه بايد بخش هايي از قرارداد هسته اي آمريكا و هند را تصويب كنند، تاكيد كردند سابقه رفتارهاي سوء آمريكا با كشورهايي همچون ايران از مهمترين عواملي است كه سبب مي شود دورنماي پيشرفت قرارداد هسته اي دهلي نو و واشنگتن از بين برود.

سناتور ادوارد جي ماركي اعلام كرد: قرارداد هند اين خواسته را در بسياري از كشورها تقويت مي كند تا كارخانه هاي هسته اي خود را به كار بيندازند.

45 عضو گروه ارائه كنندگان هسته اي موسوم به ان اس جي كه جمعي غير رسمي از برجسته ترين ارائه كنندگان تكنولوژي هسته اي هستند، قرار است در جلسه آينده خود موضوع قرارداد هند و آمريكا را مورد بررسي قرار دهند.

ان اس جي بايد تحريم هاي خود بر ضد هند را نيز بردارد تا كشورهاي عضو بتوانند تكنولوژي و تجهيزات حساس هسته اي را به دهلي نو بفروشند.

مذاكره كنندگان ايران و اتحاديه اروپا كه روز گذشته در وين به ديدار پرداختند، اعلام كردند بارديگر نتوانستند درباره موضوع برنامه هاي هسته اي به نتيجه برسند.

در حالي كه روز دوشنبه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران تشكيل جلسه مي دهد، روسيه هنوز اصرار دارد كه ايران غني سازي محدود را بپذيرد.

همچنين وزارت خارجه آمريكا خبر داد كه لاوروف قراراست در هفته آينده به واشنگتن سفر كند تا درباره موضوعات مختلف به ويژه برنامه هاي هسته اي ايران گفتگو شود.