رئيس روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي به خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك افزود: اين تعداد خانوار كه تعدادشان به 16هزار نفرمي رسد ، از طريق مراجعه كارگزاران شركتهاي تعاوني توليدي اين سازمان تحت پوشش بيمه درآمدند.

محمد هادي انصاري با اشاره به اينكه هر روستايي بالاي 18 سال با عضويت در صندوق بيمه روستايي مي تواند از مزاياي اين طرح بهره مند شود ، اضافه كرد: اين تعداد بيمه شده در روستاهاي اراك ، خمين ، ساوه و كميجان ساكن هستند.

وي افزود: كار بيمه روستاييان تفرش ، آشتيان و فراهان نيز از اين هفته آغاز مي شود.

انصاري ، مستمري از كار افتادگي ، بازماندگان و انتقال سوابق اين صندوق به ساير را ، از مزيت هاي طرح بيمه روستاييان خواند.