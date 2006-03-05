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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰

كنگان و گزيده موسيقي بيدمجنون و يك بوس كوچولو منتشر مي شود

كنگان و گزيده موسيقي بيدمجنون و يك بوس كوچولو منتشر مي شود

احمد پژمان اثر موسيقايي كنگان - ملهم از موسيقي مناطق جنوبي كشور - و گزيده هايي از موسيقي فيلم "بيد مجنون" و "يك بوس كوچولو" را منتشر مي كند.

احمد پژمان ،آهنگساز،در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين خبر گفت : در مسافرتي كه به همراه "منوچهر طياب" به شهرهاي جنوبي كشور داشتيم به فكر اين افتادم كه اثري موسيقايي برگرفته از موسيقي اين مناطق بنويسم.

پژمان افزود:"كنگان" اثري است كه از تلفيق موسيقي شرق و غرب نوشته شده است ؛ البته رنگ و بوي موسيقي ايراني وصداي سازهايي چون تار،سنتور،كمانچه،عود و ...دراين اثر بارزتراست .

وي به تاخير چندين ساله در ارائه اين اثر پژوهشي اشاره و خاطرنشان كرد:متاسفانه به دليل مشغله وكارساخت موسيقي فيلم،ساخت وارائه اين اثر به تعويق افتاد .اما اميدوارم درارديبهشت سال آينده اين اثر توسط اانتشارات "هرمس "منتشرشود.

اين موسيقيدان اظهار داشت : همچنين  گزيده هايي از موسيقي  متن دو فيلم "بيد مجنون" و "يك بوس كوچولو" توسط همين انتشارت نيزعرضه مي شود.

کد مطلب 298574

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