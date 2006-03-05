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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۴۹

ترك اعتياد با متادون يك طرح شكست خورده است ؛

اعتياد قبل از ترك قابل كنترل است

اعتياد قبل از ترك قابل كنترل است

كارشناس مركز ملي تحقيقات اعتياد ايران ، ترك اعتياد به معناي جدايي كامل فرد از مواد مخدر را جز در موارد نادر ، طرح شكست خورده اي دانست و گفت: اعتياد بيش از آنكه قابل ترك باشد قابل كنترل است.

داوود اقدامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به مطالعات صورت گرفته در اين زمينه ، افزود: سال گذشته يك هزار و 200 معتاد در قالب طرح مركز ملي تحقيقات اعتياد ايران ، با داروي متادون طي 6 ماه سم زدايي و ترك داده شدند.

وي ادامه داد: حدود 20 درصد اين افراد درمان را تحمل نكرده و آن را نيمه كاره رها كردند و 99 درصد مواردي كه درمان را با موفقيت به پايان رساندند نيز طي 3 ماه پس از پايان درمان ، مجدد به اعتياد روي آوردند.

كارشناس مركز ملي تحقيقات اعتياد ايران با قبول ضمني بي توجهي به روان درماني در طرح مذكور ، تصريح كرد: بر اساس نتايج اين پژوهش ، روش ترك با داروي متادون يك طرح شكست خورده تلقي مي شود.

وي درباره گسترش كلينيك هاي متادون در سطح شهر ، روش درمان نگهدارنده با متادون را به عنوان طرح كنترل آسيبهاي اجتماعي ناشي از معتادان پرخطر دانست و خاطر نشان كرد: در حال حاضر اين روش در مركز ملي تحقيقات اعتياد ايران به منظور پيشگيري از خسارات اعتياد ، حمايت مي شود.

کد مطلب 298620

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