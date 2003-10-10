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۱۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۳:۴۳

به مناسبت نيمه شعبان برپا مي شود :

نمايشگاه نقاشي در نگارخانه شفق

نمايشگاه نقاشي در نگارخانه شفق

نگار خانه شفق به مناسبت نيمه شعبان اقدام به برپايي يك نمايشگاه نقاشي مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي شفق ، نگارخانه شفق به مناسبت فرارسيدن نيمه شعبان و اعياد شعبانيه يك نمايشگاه نقاشي از آثار نقاشي گروه هودا ( نيك انديش ) برپا مي كند . دراين نمايشگاه 25 اثر نقاشي ازاعضاي گروه ارائه مي شود. اعضاي گروه هودا جمعي از دانشجويان و فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد دانشگاه هنروآزاد اسلامي هستند.
اين نمايشگاه از روز شنبه 19 مهر برپاافتتاح مي شود و تا 26 همين ماه برپا خواهد بود .
نگار خانه شفق در خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان 21 پارك شفق واقع است .

کد مطلب 29863

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