نمايشگاه نقاشي در نگارخانه شفق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي شفق ، نگارخانه شفق به مناسبت فرارسيدن نيمه شعبان و اعياد شعبانيه يك نمايشگاه نقاشي از آثار نقاشي گروه هودا ( نيك انديش ) برپا مي كند . دراين نمايشگاه 25 اثر نقاشي ازاعضاي گروه ارائه مي شود. اعضاي گروه هودا جمعي از دانشجويان و فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد دانشگاه هنروآزاد اسلامي هستند.

اين نمايشگاه از روز شنبه 19 مهر برپاافتتاح مي شود و تا 26 همين ماه برپا خواهد بود .

نگار خانه شفق در خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان 21 پارك شفق واقع است .