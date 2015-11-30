به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، با نزدیک شدن به پایان دومین مرحله اردوی آمادگی تیم والیبال نشسته بانوان جهت حضور در بازی‌های جام بین قاره‌ای و پارالمپیک ریو، لیلی توکلی ضمن ابراز خرسندی از روند تمرینات گفت: خوشبختانه با حمایت هیات‌های استانی فاصله برگزاری اردوها کاهش یافته و همین مساله باعث شده تا ملی پوشان از آمادگی خوبی برخوردار باشند.

توکلی افزود: در اردوی گذشته تاکتیک‌های جدید و تمرینات ترکیبی توسط مشاور و مدیر فنی اردو، آقای فرید صائبی، به ملی پوشان آموزش داده شد و در ابتدای تمرینات این مرحله شاهد این بودیم که بچه‌ها در فاصله بین دو اردو با اتکا به این تاکتیک‌ها توانسته‌اند آمادگی خوبی به دست آوردند و به کارگیری آموزش‌های دور قبل در آنها مشهود بود.

نایب رئیس انجمن والیبال خاطر نشان کرد: در حال حاضر از ۱۸ ملی پوش دعوت شده، ۱۰ نفر از بازیکنان زیر ۲۴ سال هستند و این جوانگرایی به وجود آمده در ترکیب تیم ملی باعث شده تا فضای رقابتی خوبی در تمرینات حاکم باشد و ملی‌پوشان هر کدام برای اینکه بتوانند حضور خود در تیم را تثبیت کنند بسیار تلاش می‌کنند و حتی در فاصله بین اردوها نیز خود را آماده نگه می‌دارند.

سرپرست دومین مرحله از تمرینات تیم ملی گفت: ملی پوشان از نظر بدنسازی و آموزش تکنیک و تاکتیک در زمان اردو تحت نظر هستند اما لازم است در فواصل بین اردویی نیز برنامه‌ای مشخص و هدفمند برای تغذیه داشته باشند تا بتوانند فشارهای تمرینات را تحمل کنند. البته برای برنامه از نظر یک متخصص تغذیه بهرهمند خواهیم شد و به زودی برای اوقات بین دو اردو نیز برنامه تغذیه‌ای به ورزشکاران ارائه خواهد شد.

توکلی در پایان گفت: تا زمان اعزام به رقابتهای جام بین قاره‌ای حدود سه تا چهار مرحله دیگر اردو خواهیم داشت و مسابقات چین فرصت خوبی است تا آمادگی بیشتری برای مسابقات پارالمپیک پیدا کنیم و ورزشکاران جدید را نیز کلاس بندی کنیم.

دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از ۵ تا ۱۰ آذر ماه به میزبانی هیات همدان برپاست.