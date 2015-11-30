  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

نایب رئیس انجمن والیبال معلولان:

با ترکیبی جوان‌تر از اینچئون به پارالمپیک ریو می‌رویم

با ترکیبی جوان‌تر از اینچئون به پارالمپیک ریو می‌رویم

نایب رئیس انجمن والیبال معلولان گفت تیم والیبال نشسته بانوان با ترکیبی به مراتب جوان‎تر از بازی‌های پاراآسیایی اینچئون در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، با نزدیک شدن به پایان دومین مرحله اردوی آمادگی تیم والیبال نشسته بانوان جهت حضور در بازی‌های جام بین قاره‌ای و پارالمپیک ریو، لیلی توکلی ضمن ابراز خرسندی از روند تمرینات گفت: خوشبختانه با حمایت هیات‌های استانی فاصله برگزاری اردوها کاهش یافته و همین مساله باعث شده تا ملی پوشان از آمادگی خوبی برخوردار باشند.

توکلی افزود: در اردوی گذشته تاکتیک‌های جدید و تمرینات ترکیبی توسط مشاور و مدیر فنی اردو، آقای فرید صائبی، به ملی پوشان آموزش داده شد و در ابتدای تمرینات این مرحله شاهد این بودیم که بچه‌ها در فاصله بین دو اردو با اتکا به این تاکتیک‌ها توانسته‌اند آمادگی خوبی به دست آوردند و به کارگیری آموزش‌های دور قبل در آنها مشهود بود.

نایب رئیس انجمن والیبال خاطر نشان کرد: در حال حاضر از ۱۸ ملی پوش دعوت شده، ۱۰ نفر از بازیکنان زیر ۲۴ سال هستند و این جوانگرایی به وجود آمده در ترکیب تیم ملی باعث شده تا فضای رقابتی خوبی در تمرینات حاکم باشد و ملی‌پوشان هر کدام برای اینکه بتوانند حضور خود در تیم را تثبیت کنند بسیار تلاش می‌کنند و حتی در فاصله بین اردوها نیز خود را  آماده نگه می‌دارند.

سرپرست دومین مرحله از تمرینات تیم ملی گفت: ملی پوشان از نظر بدنسازی و آموزش تکنیک و تاکتیک در زمان اردو تحت نظر هستند اما لازم است در فواصل بین اردویی نیز برنامه‌ای مشخص و هدفمند برای تغذیه داشته باشند تا بتوانند فشارهای تمرینات را تحمل کنند. البته برای برنامه از نظر یک متخصص تغذیه بهرهمند خواهیم شد و به زودی برای اوقات بین دو اردو نیز برنامه تغذیه‌ای به ورزشکاران ارائه خواهد شد.

توکلی در پایان گفت: تا زمان اعزام به رقابتهای جام بین قاره‌ای حدود سه تا چهار مرحله دیگر اردو خواهیم داشت و مسابقات چین فرصت خوبی است تا آمادگی بیشتری برای مسابقات پارالمپیک پیدا کنیم و ورزشکاران جدید را نیز کلاس بندی کنیم.

دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از ۵ تا ۱۰ آذر ماه به میزبانی هیات همدان برپاست.

کد مطلب 2986440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها