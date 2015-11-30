پایگاه های انتقال خون در ایام محرم پذیرای اهدا کنندگان خون هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون خراسان رضوی، پایگاه‌های فعال اهدای خون مشهد و شهرستان‌ها در ایام سوگواری اربعین حسینی اعلام شد.

براساس اطلاعیه اداره‌کل انتقال خون خراسان رضوی، در ۱۱ آذرماه مصادف با اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، پایگاه اهدای خون امام رضا (ع) واقع در میدان شریعتی، پایگاه اهدای خون امید واقع در خیابان شیرازی، پایگاه رضوی واقع در ورودی حرم مطهر باب الرضا (ع) صبح و عصر آماده پذیرش داوطلبان مومن و ایثارگر اهدای خون هستند.

ساعت پذیرش پایگاه‌های فعال اهدای خون در ایام فوق صبح از ساعت هشت تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ اعلام شده است.

همچنین پایگاه‌های اهدای خون در شهرستان‌های قوچان، تربت‌حیدریه، گناباد، نیشابور و سبزوار صبح از ساعت هشت تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه است.

شرایط عمومی اهدای خون شامل وزن بیش از ۵۰ کیلوگرم، سن بین ۱۸ تا ۶۰ سال، رعایت فواصل اهدای خون حداقل به مدت هشت هفته، رعایت تعداد نوبت مجاز اهدای خون در سال برای بانوان سالانه سه بار و برای آقایان سالانه چهار بار بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: داوطلبان اهدای خون کارت ملی خود را در مراجعه به پایگاه‌ها به همراه داشته باشند.