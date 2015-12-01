سالن ورزشی شهید بابایی قزوین در دوراهی ورزش و همايش

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ریشه بسیاری از مشکلات و کمبودها اعتبار و بودجه و امکانات است که موجب می‌شود نتوانیم با برنامه‌ریزی اصولی و منطقی فعالیت‌های خود در بخش‌های مختلف را سامان‌بخشیم.

در عرصه ورزش هم به‌جز چند رشته شاخص قهرمانی می‌توان گفت نبود اعتبارات از چالش‌های جدی در توسعه فعالیت‌های ورزشی است که در این میان کمبود سالنهای ورزشی و وسایل ورزشی دغدغه ورزشکاران تلقی می‌شود.

در شهر قزوین مدتی است از سالن‌های ورزشی موجود در برنامه‌های غیر ورزشی هم استفاده می‌شود که این کار نگرانی‌های زیادی را در میان ورزشکاران و مسئولان ورزشی ایجاد کرده و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای دیگری برای فعالان این عرصه داشته باشد.

سالن ورزشی شهید بابایی؛ سالنی برای همه برنامه‌ها

حدود ۳۰ سال قبل كه ساخت مجموعه ورزشی در قزوين آغاز شد شاهد تأسیس دو سالن ورزشي در شهر بودیم كه می‌توانست مهيای رقابت‌های قهرمانی کشور نیز شود.

سالن بزرگ‌تر با گنجايش نزديک به ٢ هزار نفر تماشاچی و کف‌پوش چندمنظوره و سالن دوم هم با مساحتی کوچک‌تر بدون داشتن سکوهای تماشاگر برای رشته‌های توپی و کم‌جمعیت که تاکنون نیاز بسیاری از هیئت‌ها را تأمین کرده است.

چند وقت كه گذشت این مجموعه به نام سالن شهيد بابايي نام گرفت و در اختيار هیئت‌های ورزشی، مراسم و جشن‌ها و سالن شماره دو هم در اختيار هیئت‌های جانبازان، نابينايان قرار گرفت.

کمبود سالن‌های سرپوشیده برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در مرکز استان موجب شده تنها سالن ورزشی مستقر در مرکز شهر به‌راحتی برای برنامه‌های مختلف اختصاص یابد و تداوم این کار در شرایطی است که روند برنامه‌ریزی تمرینات ورزشی را دچار خدشه کرده و صدای اعتراض ورزشکاران را درآورده است.

این روزها مشاهده می‌شود که در مراسم ملی و جشن‌ها سالن ورزشی شهید بابايی كه دارای محل مناسبی برای تماشاچی است در اختيار فعالیت‌های مختلف ازجمله همایش، دوره آموزشی، کلاس تخصصی و مناسبت‌های ملی و مذهبی هم قرار می‌گیرد..

اصغر چراغی مدیر سالن شهید بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره ورزش فکر کرده که گروه‌هایی که قرارداد داشته‌اند و لنگ مانده‌اند بیايند و تمرین کنند اما اين امر احتمالاً امکان‌پذیر نمی‌شود و حالا ورزشی‌ها هم ازاینجا مانده و ازآنجا رانده‌شده‌اند و بلاتکلیف‌اند.

وی اضافه کرد: سالن بابايی اين روزها علاوه بر تیم بسکتبال که قرارداد داشته با فوتسال، والیبال و چندین و چند کلاس آموزشی قرارداد بسته كه همه تعطیل‌شده‌اند.

امید حمیدی دبیر هیئت بسکتبال و سرمربی تیم ریرا قزوين كه تيمش اين روزها تنها نماينده استان در رقابت‌های ليگ كشوری است به خبرنگار مهر می‌گوید: هرروز به خاطر داشتن تیم در دسته یک با هماهنگی اداره ورزش و جوانان تمرین داشتیم و سالن بابایی تنها سالن استاندارد برگزاری مسابقات است و به همین خاطر اداره ورزش این سالن رو مزایده نگذاشته تا تمام رشته‌های ورزشی که در لیگ حضور دارند بدون مشکل در این سالن تمرین کنند اما الآن سالنی براي تمرين نداريم.

عباس اعلايی مقدم معاون ورزشی اداره كل ورزش و جوانان استان در گفتگو با مهر، بابیان اينكه براي واگذاری اين سالن دو هفته مقاومت كردم گفت: سالن‌های موجود برای ورزش استان کافی نیست و دستورالعمل آئین‌نامه وزارتی واگذاری سالن‌های ورزشی به هیئت‌ها و تیم‌های شاغل در ليگ است اما نامه استانداري مقاومت من را در هم شكست.

وی اضافه کرد: شايد رشته‌های فوتسال، واليبال و يا ساير رشته‌های ورزشي طي اين چند روز مسابقه‌ای نداشته باشند اما چون سالن بابايی تنها مكان استاندارد است و برای مسابقات به فدراسیون‌ها معرفی می‌شود پس اين تیم‌ها برای تمرين و آماده‌سازی كجا بايد بروند.

به نظر می‌رسد مسئولان استان باید با تكميل پروژه ورزشگاه ٦ هزارنفری و احداث چند سالن استاندارد در نقاط مختلف شهر نسبت به تأمین نیازهای مرکز استان اقدام کنند تا ضمن کاهش استفاده از سالن شهید بابایی در کاربردهای غیرورزشی از تخریب این سالن در مدت‌زمان کمتری جلوگیری شود.

بدیهی است استان قزوین در بخش‌های مختلف برای برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی نیازهای زیادی دارد که باید با برنامه‌ریزی مدون و تأمین اعتبار لازم به این نیازها پاسخ داد تا بتوان استعدادهای مختلف ورزشی، هنری را شکوفا و به توسعه شتاب بخشید.

بدیهی است استفاده از سالن ورزشی شهید بابایی فقط برای ورزش می تواند ضمن ایجاد نظم و ساماندهی مناسب در استفاده مدون ورزشکاران از بهترین سالن ورزشی موجود و آماده شدن آنها برای رقابتهای استانی و کشوری گامی در صیانت از سرمایه های ارزشمندی باشد که در سالهای گذشته صورت گرفته و از بین رفتن آن جبران ناپذیر خواهد بود.