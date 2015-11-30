رکود بازار پوشاک اصفهان ناشی از واردات چمدانی است

ابراهیم خطا بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت پوشاک پاییز و زمستان در بازار اصفهان اظهار داشت: در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در این راستا افزایش قیمت داشتیم که این امر با توجه به رکود بازار نیز قابل توجه نبوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار پوشاک اصفهان به لحاظ فروش وضعیت مناسبی ندارد، ابراز داشت: ساماندهی واحدهای تولیدی و فروش محصولات در حال ساماندهی است و این طرح در قالب سراسری اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه پوشاک اصفهان با اشاره به ساماندهی واحدهای فروش برندهای داخلی و خارجی در سطح اصفهان نیز گفت: باید توجه داشت که در سطح شهر اصفهان ۲۴ واحد فروش برند پوشاک فعالیت دارند که تنها پنج مورد از این واحدها نسبت به فروش اجناس اصل اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمام واحدهای فروش برندها باید تا شش ماه آینده نسبت به ثبت واحد فروش خود در سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند، اضافه کرد: بر این اساس این زمان تا پایان سال جاری مقرر شده است و با توجه به حجم بالای خرید در خواست تمدید این زمان تا خرداد ۹۵ را داشته‌ایم.

خطابخش با اشاره به اینکه بسیاری از پوشاک پاییزه و زمستانه روی دست تولیدکنندگان مانده است، ابراز داشت: این در حالی است که شرایط آب و هوایی نیز یاری گر تولید کنندگان نیست.

وی با اشاره به اینکه از دیگر دلایل رکود بازار پوشاک در اصفهان واردات کالاهای تولید خارج توسط چتربازان و واردات چمدانی است، گفت: این دسته از افراد واردات خرد پوشاک را به وفور انجام می‌دهند و این امر بخشی از رکود بازار را ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه پوشاک اصفهان همچنین با اشاره به اینکه سهم گمرگ نیز در واردات پوشاک ۷۵ درصد تعریف شده است، افزود: از این رو واردکنندگان می‌توانند تنها با دارا بودن برگ سبز نسبت به واردات کالا اقدام کنند و این امر نیاز به ساماندهی جدی‌تر دارد.