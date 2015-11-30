به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نشست خبری حسین نوشآبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست خبری، نوش آبادی با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و ۴۵۰ هزارنفر در سامانه سماح که تحت مدیریت سازمان حج و زیارت است برای حضور در عتبات عالیات در ایام اربعین ثبتنام کرده و از این میزان یک میلیون و ۵۰ هزار نفر مدارک خود را تحویل دادهاند و ویزای ۹۰۰ هزارنفر نیز از طریق سازمان حج و زیارت صادر شده است. البته تعدادی از ویزاها هم از مجاری دیگر به صورت شخصی یا سفارتخانه گرفته شده است که آمار آن در اختیار ما نیست.
وی افزود: پیشبینی ما حضور یک و نیم میلیون نفر در مراسم اربعین امسال در عتبات است، به همین منظور و برای نخستین بار در چند نقطه مرزی شامل خرمشهر، سوسنگرد، اهواز، مهران و ایلام نیز خدمات کنسولی ارائه میشود.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر مسئولیت نداشتن وزارت ارشاد برای فیلترینگ پایگاههای اینترنتی بدون مجوز، عنوان کرد: برداشت ما از قانون مطبوعات این است که زمانی که مرجع صدور مجوز فعالیت برای خبرگزاریها و پایگاههای اینترنتی، وزارت ارشاد است، مرجع رسیدگی به تخلفات نیز مطابق با قانون مطبوعات باید وزارت ارشاد باشد. دیوان عدالت اداری در رای اولیه خود که در فروردین ماه امسال صادر کرد این حق را به ما داد و مراجع قضایی نیز مسئولیت این کار را برعهده ما میدانستند و البته با توجه به اعتراضی که صورت گرفته، در نشست پایانی دیوان مصوبه صادر شده در خصوص وظیفه داشتن ارشاد در فیلترینگ سایتهای غیرمجاز ابطال شد، البته این آمادگی را همیشه داشتهایم که موضوعات مورد اختلافمان را در یک مرجع صالح رسیدگی کنیم، اما در این مورد اعتقاد ما این است که طبق قانون باید مرجع بررسی این موضوع وزارت ارشاد باشد.
تذکر به رسانه توهین کننده به مردم
نوشآبادی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره توهین یکی از رسانهها به مردم درباره حادثه رخ داده در قرچک ورامین، گفت: حادثه قرچک دارای دو بعد بود، نخست درباره واقعهای که در هنگام سخنرانی وزیر اسبق کشور اتفاق افتاد که توسط مراجع سیاسی و قضایی در حال پیگیری است، موضوع دیگر پیامدهای فرهنگی و رسانهای این حادثه است که قابل تامل است. تعبیر تند برخی مطبوعات به این حادثه، درست نبود و تیترهای برخی از آنها حاکی از نپذیرفتن مسئولیت خطیر رسانهای توسط آنها بود.
وی افزود: نسبت دادن این واقعه با موضوعی که در شان مردم نیست و استفاده کردن از عبارت و تعبیر نادرست، حرکتی ناپسند و توهین به مردم ورامین به حساب میآمد که این موضوع از طریق وزارت ارشاد پیگیری و به رسانه خاطی تذکر داده شد، البته این رسانه نیز عذرخواهی کرده و عذرخواهیاش را نیز چاپ کرد.
مسئولیت انتشار کتاب در خارج از ایران برعهده ما نیست
سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره حواشی موجود پیرامون رمان زوال کلنل نوشته محمود دولتآبادی گفت: اینکه رمانی در کشور ما مجوز برای انتشار نگیرد، دلیل بر این نمیشود که سایر کشورها هم بخواهند آن را منتشر نکنند. خیلی از فیلمهای سینمایی است که در ایران امکان اکران نداشته اما در خارج از ایران به صورت گسترده اکران شده است. باید بپذیریم مقررات کشورها با همدیگر متفاوت است، ما نیز بر اساس مقرراتمان به برخی محصولات مجوز انتشار نمیدهیم، این کتاب هم از نظر مقررات داخلی کشور و نشر تاکنون مجوز انتشار نداشته و البته پاسخگویی درباره انتشارش در سایر کشورها نیز برعهده ما نیست.
سکههای جایزه جلال چرا کم شد؟
نوشآبادی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره علت کاهش میزان سکههای اهدایی در جایزه ادبی جلال آل احمد و کاهش اعتبار این جایزه به واسطه این اقدام، گفت: به نظر ما اعتبار جایزهها به میزان هدیه نقدی و کمیت آن نیست و ما با معیار مقدار جایزه، جوایز را اعتبارسنجی نمیکنیم. از ابتدای شکلگیری این جایزه به دلیل اهمیت موضوع، سقف هدیه آن بالا در نظر گرفته شده بود، اما در ادامه مسئولین برای تامین اعتبار آن با مشکل مواجه شدند و متوجه شدیم که برای تامین آن با توجه به محدودیت منابع مالی، هر ساله با معضلاتی روبرو هستیم، به همین خاطر در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در کمیسیون مربوطه مقرر شد میزان سکههای این جایزه کاهش یابد.
وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل اینکه مصوبه شورا در این زمینه را نداشتیم، مبلغ جایزه تامین شد که البته مطلع هستید برای این کار از دیگران کمک گرفتیم، اما امسال مقرر شد این جایزه با کاهش مبلغ نقدی همسان با جایزه کتاب سال به اهدای هدایا بپردازد که خب البته این نشان داد که ما گاهی تصمیمهایی میگیریم که مجبوریم در آن بعدا تجدیدنظر کنیم.
سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا به باور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محتوای این جایزه منطبق با فلسفه وجودی آن بود یا خیر، گفت: مطلع هستیم که انتقاداتی به این جایزه وارد بوده و تحلیلهای متفاوتی درباره نتایج آن انجام شده است، اما به اعتقاد من جایزه سعی دارد متناسب با اهدافی که برای آن تبیین شده است، حرکت کند و امسال هم داوران سعی کردهاند مطابق با شأن جایزه جلال درباره آن داوری کنند و منتخبین نیز به شکلی در نهایت انتخاب شدند که با روح اساسنامه جایزه متناسب بوده و با ایدهها و افکار جلال نیز همخوانی داشته باشد؛ به هر حال جلال آل احمد نویسندهای بوده که فراتر از زمان و مکان میاندیشیده و طیفهای متنوع فکری را بر میتافته است.
وی تصریح کرد: امسال در جایزه جلال، سلایق مختلفی حاکم بود و در عین حال ما نیز بر این باوریم که جایزه باید مسیر تکاملی خود را در هر سال طی کند. قبول داریم که انتقاداتی به این جایزه وارد است، اما این سیر تکاملی باعث میشود که این انتقادات در آینده کمتر شود.
مصادیق نفوذ فرهنگی
نوشینآبادی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره مصادیق نفوذ فرهنگی در کشور، عنوان داشت: پروژههای نفوذ از ابتدای پیروزی انقلاب در کشور ما مطرح شد و خوشبختانه با تلاشی که مجموعه نظام داشت، تاکنون به نتیجه نرسیده است، البته در این میان حوزه فرهنگ یکی از حوزههای بسیار حساس و مهم بوده که دشمن همواره مترصد بوده از مجرای آن به ما لطمه وارد کند و انقلاب را به مسیری ببرد که خواست خودش است. ما به ترفندهای دشمن در این مسیر آگاهی داریم و اجازه نخواهیم داد تا نیات شوم آنها محلی برای بروز و ظهور پیدا کند.
وی در همین زمینه گفت: سعی داریم با تدوین برنامه منطبق با سیاستهای کلی فرهنگی نظام به شکلی حرکت کنیم که منطبق با اصول و معیارهای اسلامی و انقلابی و منطبق با سبک زندگی اسلامی ایرانی باشد و می دانیم که نفوذ زمانی محقق خواهد شد که مردم از ارزشها فاصله گرفته باشند. به اعتقاد من تا زمانی که به فرهنگ اسلامی و ایرانی و آموزههای دینیمان پایبند بوده و سبک زندگیمان را منطبق با آن انتخاب کنیم، دشمن برای نفوذ راهی پیدا نخواهد کرد.
بودجه در کشاکش تصویب
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت بودجه وزارت ارشاد برای سال آینده، گفت: گزارش نهایی بودجهبندی سال آینده منتشر نشده است، اما آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره دغدغه جدی برای جذب و تخصیص بودجه متناسب داشتند و دولت نیز به طور طبیعی همین نگاه را دارد. ما در سال جاری با وجود تخصیص نیافتن مناسب بودجه، جزو وزارتخانههایی بودیم که موفق به جذب متناسب بودجه شدیم که امیدواریم این اتفاق تا پایان سال جاری تداوم داشته باشد و در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
وی در همین زمینه و در پاسخ به سئوالی درباره بودجه معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، تصریح کرد: فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد با توجه به بودجه و امکانات ما به صورت مداوم و پیگیر در حال اجراست. امسال برای این معاونت بودجهای معادل ۱۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که البته نمیدانیم چقدر از این بودجه جذب و تخصیص یافت، با این حال تلاش ما بر این است که به هر میزانی که برای بودجه اعتبار در نظر گرفته میشود، کاملا جذب و تخصیص مربوط به آن انجام شود.
نظر شما