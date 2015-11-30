برنامه های هفته وقف در فارس اعلام شد/ برگزاری همایش یاوران وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه از ۱۸ تا ۲۴ آذر به نام هفته وقف نام گذاری شده، گفت: در سال جاری از روز چهارشنبه ۱۸ آذر تا روز سه شنبه ۲۴ آذر به ترتیب تحت عناوین «وقف، همدلی و همزبانی»، «وقف، قرآن و سنت نبوی»، «وقف، نهاد ممتاز دینی»، «وقف، تجلی مودت اهل بیت (ع)»، «وقف، علم و فناوری»، «وقف بانوان و مشارکتهای مردمی» و «وقف، بهره وری موقوفات و اقتصاد مقاومتی» نام گذاری شده است.

وی گفت: اولین برنامه یعنی دیدار اعضای ستادی اداره کل اوقاف با نماینده ولی فقیه در فارس یک روز قبل از آغاز هفته وقف یعنی در ۱۷ آذر خواهد بود.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه فارس با بیان اینکه به علت همزمانی هفته وقف با هفته قرآن و عترت، برخی از برنامه های این هفته با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس برگزار می شود، افزود: در روز ۱۹ آذر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد، همایش یاوران وقف به منظور تجلیل از واقفین، خیرین و هیئت امنا در شیراز برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: همایش وقف و رسانه نیز در روز ۲۴ آذر با حضور خبرنگاران و سردبیران رسانه های استان و اصحاب وقف در شیراز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در طول هفته وقف سه ایستگاه همه واقف باشیم در سه نقطه شیراز یعنی ورودی بیمارستان نمازی، حرم سید علاءالدین حسین و در جنب نمایشگاه همه واقف باشیم، برپا می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با بیان اینکه در جنب نمایشگاه همه واقف باشیم در شیراز یک غرفه بینایی سنجی نیز راه اندازی شده، ادامه داد: در طول هفته وقف درمانگاه پوستچی شیراز به شکل رایگان به بیماران خدمات ارائه می کند.

حجت الاسلام موسوی گفت: ۵۵۰ مبلغ شامل ۱۵۰ مبلغ از قم و ۴۰۰ مبلغ بومی در طول هفته وقف برای ترویج فرهنگ وقف و فرهنگ شیعی به سراسر استان اعزام می شوند.

وی بیان کرد: نمایشگاه فرصت های شغلی و سرمایه گذاری اقتصادی نیز به میزبانی فارس و با حضور استان های بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از ۱۸ تا ۲۴ آذر در شیراز برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به منظور خدمات رسانی مناسب به زائران اربعین حسینی فارس به عنوان استان معین خوزستان در مرزهای شملچه و چذابه دو موکب بر پا کرده و روزانه در این دو مرز پنج هزار پرس غذا بین زائران توزیع می کند.

حجت الاسلام موسوی در اشاره به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب از قبل اوراق وقف جمعی بیان کرد: تا به حال ۱۰ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی از سوی مردم برای این بیمارستان جمع آوری شده که با آورده های خود اداره کل اوقاف به بیش از ۶۰ میلیارد تومان می رسد.