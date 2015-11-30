مبادله ۱۵ میلیون و ۲۸۴ هزار سهم در بورس همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بورس منطقه ای همدان، عباس صمدی گفت: در هفته منتهی به چهارم آذرماه تعداد ۱۵ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۷۶ سهم به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۲۴۷ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۵۸ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۴۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اظهارداشت: این تعداد سهام متعلق به ۱۸۴ شركت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۲۰ كد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: شاخص كل قیمت در هفته گذشته معادل ۶۲ هزار و ۷۳۴ واحد بود كه نسبت به هفته پیش از آن ۱۳۷ واحد کاهش یافت.