خواننده هیچ آکادمی خارج از کشوری در ایران مجوز نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش‌آبادی در بیستمین نشست خبری خود که روز دوشنبه نهم آذر ماه در سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه حضور تعدادی از خوانندگان ایرانی که طی ماه های گذشته با شبکه های ماهواره ای همکاری داشته اند، توضیح داد: به هر ترتیب افرادی که در گذشته سابقه همکاری با شبکه های مختلف خارجی داشتند قطعا به این راحتی نمی توانند مجوز فعالیت در ایران را دریافت کنند مگر اینکه فعالیت آنها موجه باشد و ضمن جبران عملکرد گذشته ملتزم به رعایت قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند.

خواننده های آکادمی ها هنوز مجوز نگرفتند

وی افزود: طی روزهای گذشته نام افراد مختلفی در رسانه ها برای دریافت مجوز منتشر شده که ما از همین جا خبر دریافت مجوز این فرد یا افراد را تکذیب می کنیم و اعلام می کنیم که هیچ فرد یا خواننده ای که در آکادمی های مختلف موسیقی شبکه‌های ماهواره‌ای فعالیت داشته از ما مجوزی دریافت نکرده و خواهد کرد مگر اینکه مراجع ذی صلاح مجوزهای در این رابطه را ارائه دهند. به هر ترتیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگی و هنری مرجع اعطای مجوز است و مرجع صلاحیت های سیاسی و عمومی افراد بر عهده مراجع دیگر است که باید آن مراجع نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام کنند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: تمامی هنرمندان عرصه های مختلف فرهنگی و هنری باید مراقب باشند تا آثار و محصولات آنها مورد تعرض قرار نگیرد و ناخواسته مشکل درست نکنند. اینکه آثار تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ در شبکه های معاند نظام بدون خواسته آنها پخش می شود، جرم تلقی نمی شود چون بسیاری از این شبکه ها بدون اطلاع و احترام به هتک معنوی و مادی آثار نسبت به انتشار کارهای آنها اقدام می کنند. خطاب ما با کسانی است که عامدانه با شبکه های ماهواره ای مصاحبه می کنند یا محصولاتی را به آنها ارائه می دهند. به هر حال با آن دسته از افرادی که با این شبکه ها ارتباط برقرار می کنند، برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.

نوید برپایی پررونق جشنواره فیلم فجر

معاون پارلمانی و حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این نشست به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال بزرگان سینما در جشنواره حاضرند و حضور پررنگی دارند و این به معنای پرشور بودن فعالیت سینماگران ما در عرصه جشنواره فیلم فجر است. جشنواره فیلم امسال از رونق خوبی برخوردار است که این نشان‌دهنده جهش و تحرک زاید‌الوصف فعالان عرصه سینما است که جشنواره امسال را تبدیل به رویداد فوق‌العاده‌ای کرده است.

وی افزود: نقطه عطف جشنواره امسال حضور بزرگان عرصه سینما است که سالیان قبل به دلایلی منزوی بودند، اما امسال گرد هم آمدند و این یک نشانه خوب برای آینده سینما است. به نظر من سال آینده ما اکران موفقی در بین آثار سینماگران بزرگمان خواهیم داشت.

توپ و میدان اکران «رستاخیز» در زمین کارگردان و تهیه کننده است

نوش‌آبادی به ماجرای اکران فیلم سینمایی «رستاخیز» نیز اشاره و اظهار کرد: ما هم مانند شما در انتظار اکران این فیلم سینمایی هستیم. به هر حال هم اکنون توپ در زمین کارگردان و تهیه‌کننده است و آنها هستند که می توانند سرنوشت اکران این فیلم را تعیین کنند. البته در این میان وزارت ارشاد تمام تلاش خود را انجام داد. ما خیلی زودتر از اینها می خواستیم تا مشکل اکران عمومی فیلم را با رفع نواقص حل کنیم که تا به امروز انجام نشد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اکران این فیلم در داخل از کشور نیازمند همکاری کارگردان و تهیه‌کننده فیلم است. ما همچنان بر این عقیده ایم که این فیلم به هیچ عنوان منافاتی با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد و امیدواریم هر چه زودتر مشکل آن نیز مرتفع شود.

با متخلفان اکران عمومی فیلم ها و انیمیشن های خارجی برخورد می شود

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت ارشاد درباره اکران فیلم ها و انیمیشن های خارجی که با شائبه دانلود غیرقانونی در برخی از پردیس های سینمایی اکران شده اند، توضیح داد: از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محصولات خارجی فاقد هولوگرام وجاهت قانونی ندارد و هر اثر هنری اعم از فیلم، انیمیشن و سایر بازی هایی که در حوزه کودکان بدون هولوگرام ارائه شود، به طور حتم از نظر نهادهای قانونی جرم محسوب می شود و آنهایی که خارج از ضوابط نسبت به کپی غیرقانونی آثار اقدام کنند، مجرم محسوب می شوند. به هر صورت ارائه این گونه فیلم ها تخلف محسوب شده و در صورت هرگونه گزارش از اماکنی که مبادرت به تولید این آثار می کنند، از طریق مراجع قانونی رسیدگی می شود.

نوش‌آبادی در بخش پایانی سخنان خود به ماجرای انتخاب مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: به هر ترتیب تا زمانی که سرپرست در نهادی مشغول به فعالیت است در واقع همان کارهای مدیر را انجام می دهد و تمام تلاش خود را نیز انجام می دهد تا کارها به شکلی مطلوب انجام پذیرد، اما با توجه به پایان یافتن فرصت قانونی حضور سرپرست در دفتر موسیقی وزارت ارشاد ما نسبت به پیگیری های لازم در این موضوع طی روزهای آینده اقدامات خود را انجام می دهیم.