به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی پیش از ظهر دوشنبه در دومین جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خراسان جنوبی اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از سال ۸۴ فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه از شش میلیون جمعیت روستایی کشور تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند، بیان کرد: در طول این ۱۰ سال فعالیت صندوق باید ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند که این امر محقق نشد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دلایل عدم استقبال روستاییان از بیمه اجتماعی روستاییان اشاره کرد و گفت: افراد تحت پوشش این بیمه از خدمات از کارافتادی، بازنشستگی و بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند اما تعهدات کوتاه مدت از جمله درمان مغفول مانده است.

رستمی ادامه داد: این امر سبب شده که رغبت به سمت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کاهش یابد در همین راستا در آیین نامه صندوق در مورد فراهم کردن تعهدات کوتاه مدت بازنگری شده است.

تعهدات کوتاه مدت مشمول بیمه شدگان صندوق اجتماعی روستاییان می‌شود

وی بیان داشت: این بازنگری تاکنون به تصویب هیئت امنا صندوق رسیده است اما نیاز به کار کار‌شناسی و تصویب در هیئت دولت دارد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، اجباری نبودن این بیمه را یکی دیگر از دلایل استقبال نکردن روستاییان عنوان کرد و افزود: طبق آیین نامه صندوق که در سال ۸۳ مصوب شده است این بیمه اجباری نیست که تلاش می‌شود در برنامه ششم توسعه این موضوع گنجانده شود.

رستمی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل اصلی استقبال نکردن از این بیمه آگاهی نداشتن روستاییان و عشایر از خدمات و مزایای این بیمه است، عنوان داشت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر حمایت‌های خوبی از اقشار روستایی و عشایر دارد که بسیاری از آن بی‌اطلاع هستند.

وی اضافه کرد: تاکنون در حوزه اطلاع رسانی هزینه‌های زیادی شده اما به دلیل اینکه نقاط دسترسی به جامعه روستایی و عشایری دشوار است حجم کار بالا و نیاز به تلاش بیشتری دارد.

محقق نشدن کمک دولت برای پرداخت حق بیمه روستاییان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر همچنین به عدم توانایی پرداخت برخی از روستاییان برای پرداخت حق بیمه خود به دلیل خشکسالی‌های چندین ساله اشاره کرد و افزود: طبق آیین نامه صندوق در زمان خشکسالی اگر روستاییان و عشایر توان پرداخت حق بیمه خود را نداشتند دولت می‌تواند به آن‌ها کمک کند در همین راستا در سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان در بودجه دیده شد که محقق نشد.

رستمی اضافه کرد: با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله در خراسان جنوبی برای محقق شدن کمک دولت به روستاییان آمادگی داریم تا با همکاری استانداری حق بیمه برخی از روستاییان را به مدت محدود پرداخت کنیم.

وی همچنین به انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد برای عضویت ۱۴۰ هزار مددجوی این نهاد در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته در تعهدات دو طرف خدشه‌هایی به وجود آمد و برخی سنوات حق بیمه پرداخت نشد که در حال حل کردن مشکلات هستیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ادامه داد: برخی از مددجویان در این مدت حق بیمه خود را خارج از سیستم کمیته امداد پرداخت کرده‌اند که مستمری آن‌ها در حال برقرار شدن است.

مستمری ۱۴۳۲ نفر از مددجویان کمیته امداد برقرار می‌شود

به گفته وی یک هزار و ۴۳۲ نفر از مددجویان کمیته امداد مستمری خود را پرداخت کرده‌اند که مستمری ان‌ها از ابتدای سال جاری پرداخت می‌شود.

رستمی از برداشته شدن سقف سنی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: تا سال ۹۰ افراد زیر ۵۰ سال می‌توانستند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند که از سال ۹۰ این شرط برداشته شده و درخواست‌ها برای بیمه ۱۰ برابر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این صندوق بالغ بر پنج تا شش هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، بیان کرد: علاقه‌مند هستیم در صورتی که ظرفیت‌های قابل سرمایه گذاری در خراسان جنوبی باشد در این استان سرمایه گذاری کنیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اضافه کرد: در صورتی که تا سال آینده ۷۰ درصد جمعیت روستایی و عشایر این استان تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار بگیرند آمادگی داریم تا ۲۰ برابر منابع صندوق خراسان جنوبی در این استان سرمایه گذاری کنیم.