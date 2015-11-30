۳۰ درصد بافت فرسوده اصفهان احیا شد/بازسازی کامل تا پنج سال آینده

عباس حاج رسولی‌ها در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های محله محور در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان اظهار داشت: این اقدام برای بازکردن گلوگاه‌های شهری در بافت فرسوده بسیار مناسب است و شهرداری توانسته در این زمینه با توجه به اعتبارات محدود و بدون اتکا به دولت، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه طرح اجرای پروژ‌ه‌های محله محور در دوره سوم و چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: این اقدام خود به خود منجر به نوسازی بافت فرسوده است که در بسیاری از محلات شهر اصفهان اجرایی شده و مهم‌ترین آن را می‌توان اجرای پروژه میدان علی (ع) در منطقه سه شهرداری اصفهان اعلام کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه با توجه به اجرای طرح‌های فرهنگی، ورزشی و عمرانی در محلات حاشیه شهر اصفهان بسیاری از معضلات در این بخش‌ها کاهش یافته است، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها ۳۰ درصد از بافت فرسوده شهر اصفهان احیا شده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس و با توجه به روند بهره‌برداری از پروژه‌های محله محور تا پنج سال آینده احیای کامل بافت های فرسوده را شاهد خواهیم بود.