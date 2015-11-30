درمان سرپایی ۵ هزار و ۹۸۰ زائر اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز با تشریح جزئیات ‌امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر به زائران حسینی در ۸ روز گذشته، گفت: ۲۷ هزار و ۳۹۳ زائر از اول آذر ماه تا ساعت ۹ صبح امروز(۹ آذر)، به پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر مراجعه کرده و علاوه بر درمان سرپایی ۵ هزار و ۹۸۰ تن، ۶۷ زائر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به ارائه خدمات امدادی به ۲۱ هزار و ۳۴۶ تن از زائران از ابتدای آذر تا کنون، با اشاره به انجام عملیات جاده‌ای در طرح ملی امداد و نجات اربعین، عنوان کرد: به علاوه از چهارم آذر تا کنون ۲۲ مورد عملیات جاده‌ای (ایلام: ١٦عملیات، اصفهان: یک عملیات، مرکزی : ٢ عملیات، خوزستان: ٣ عملیات) انجام ۲۷۴ حادثه‌دیده خدمات لازم ارائه شده است.

چرخساز با اشاره به امدادر سانی به ۹۴ تن در این حوادث و ارائه خدمت به ۹۵ مصدوم این حوادث، عنوان کرد: بر این اساس ۳۲ مصدوم زمینی و ۷ مصدوم نیز هوایی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ به علاوه ۱۳ تن از زائران سرپایی درمان و عملیات رهاسازی برای ۱۰ تن از مصدومان انجام شد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با بیان این که ۷۰ پایگاه و پست ثابت، موقت و سیار درون مرزی در این طرح فعال است، اظهار کرد: بر این اساس در طرح ملی امداد و نجات اربعین حسینی ۶۳ دستگاه آمبولانس، ۲۹ دستگاه موتورسیکلت آمبولانسی، ۲۴ دستگاه خودروی عملیاتی، هفت دستگاه خودروی فرماندهی و ارتباطی، چهار دستگاه اتوبوس آمبولانسی و پنج فروند بالگرد برای ارائه خدمات امدادی به زائران بکارگیری شده است.