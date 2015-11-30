نمایش «مدرس» رادیویی شد/ «چاپ اول» در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «مدرس» به کارگردانی ایوب آقاخانی سه شنبه ۱۰ آبان روی آنتن رادیو نمایش می رود.

این اثر از تولیدات تازه رادیو نمایش توسط جهانشاه آل محمود نوشته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: سرهنگ اقتداری رئیس شهربانی کاشمر پس از تبعید شهید مدرس به کاشمر چند روزی میزبان او می شود اما از تهران دستور به قتل رساندن او را دریافت می کند و ... .

در «مدرس» هنرمندانی چون مهین نثری، معصومه عزیز محمدی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، احمد گنجی، علی میلانی و محمدرضا قلمبر به ایفای نقش پرداخته اند و اشرف السادات اشرف نژاد تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

این نمایش به صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر، فردا ساعت ۷ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

محمد علی بهجت در رادیو فرهنگ

برنامه «چاپ اول» رادیو فرهنگ بهاره برهانی کارشناس برنامه سه شنبه ۱۰ آذر با محمد علی بهجت درباره کتاب «تاریخ جهان برای کودکان و نوجوانان از نخستین تمدن‌ها تا قرن بیستم» گفتگو می کند.

کتاب «تاریخ جهان برای کودکان و نوجوانان از نخستین تمدن‌ها تا قرن بیستم» به قلم آن میلارد و پاتریشیا وناگس است. این اثر با مقدمه‌ای به عنوان «کندوکاو در تاریخ» و «نخستین مهاجران» آغاز می‌شود.

تمام صفحات کتاب با تصاویر متناسب با همان موضوع آراسته شده است. کار تصویرگری این اثر را جوزف مک اوان و طراحی آن را گراهام روند به عهده داشته‌اند.

برنامه «چاپ اول» کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به معرفی تازه های نشر اختصاص دارد که روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی مریم مقدسی، کارشناسی بهاره برهانی و با اجرای راضیه گردکاهد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ روی آنتن می رود.