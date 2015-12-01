افزایش ۹ درصدی ولادت طی سال‌ جاری در قم

خلیل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ولادت ۲ هزار و ۲۴۴ نفر در استان قم طی ماه گذشته، افزود: در آبان‌ماه سال جاری هزار و ۱۰۵ مورد ولادت نوزاد پسر و هزار و ۱۰۱ مورد ولادت نوزاد دختر در شهر قم، همچنین ولادت ۱۸ پسر و ۲۰ دختر در روستاهای استان قم ثبت شده است.

وی با اشاره به فوت ۴۶۴ نفر در آبان‌ماه افزود: ۲۲۰ مرد و ۲۲۴ زن در شهر قم و همچنین هشت مرد و ۱۲ زن در روستاهای قم طی این مدت فوت کرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان قم با اشاره به وقوع ۳۷ مورد چند قلو زایی طی آبان‌ماه افزود: ۳۶ مورد دوقلو زایی و یک مورد سه قلو زایی طی آبان ماه رخ داد.

وی بیان کرد: طی هشت ماهه نخست سال جاری ۱۸ هزار و ۲ مورد ولادت، سه هزار و ۷۳۶ مورد وفات، هفت هزار و ۴۰ مورد ازدواج و ۲ هزار و ۲۰ مورد طلاق در استان قم رخ داده است.

وی با اشاره به افزایش ۹ درصدی ولادت طی هشت ماهه سال جاری افزود: ۱۸ هزار و ۲ مورد ولادت در هشت ماه سال ۹۴ و ۱۶ هزار و ۵۵۷ ولادت در هشت ماه ابتدای سال ۹۳ رخ داده است.

مرادی گفت: بیشترین فراوانی نام طی سال جاری در میان پسران امیرعلی با ۵۰۴ مورد و در میان دختران فاطمه با هزار و ۳۲ مورد بوده است.

وی عنوان کرد: طی هشت ماهه نخست امسال ۲۷۲ مورد چند قلوزایی در قم رخ داده که شامل ۲۵۷ مورد دوقلوزایی، ۱۳ مورد سه قلوزایی، یک مورد چهارقلو زایی و یک مورد پنج قلوزایی می‌شود.