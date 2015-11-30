به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای تبلیغ استان همدان بابیان اینکه وظیفه روحانیون حوزه و طلبه ها حفظ دین مردم است، عنوان کرد: وظیفه روحانیون حوزه علمیه و طلبه ها برای حفظ و نگهداری از عقاید جوانان، یک وظیفه سنگین است.

مدیر حوزه علمیه همدان بابیان اینکه تهاجم فرهنگی که در دنیا استکبار ایجاد کرده یکی از مقدمات برای ترویج اسلام هراسی در دنیا است، عنوان کرد: کمک به گروه تروریستی داعش به اسم اسلام یک هشدار است.

آیت‌الله موسوی اصفهانی بابیان اینکه ما در یک شرایط معمولی نمی خواهیم از اسلام دفاع کنیم، ادامه داد: وظیفه ما دفاع از اسلام در شرایط بحرانی است.

وی بابیان اینکه اگر مبلغ دینی در روستاها و شهرها نباشد نمی‌توانیم از نفوذ شبکه‌های ضدانقلاب جلوگیری کنیم، عنوان کرد: تهاجم استکبار یک تهاجم جهانی و مسئولیت حفظ دین در این برهه سنگین است.

مدیر حوزه علمیه همدان بابیان اینکه سید شهدا وقتی دید مسائل دینی در جامعه کم‌رنگ شده به این نتیجه رسید که باید خود و خانواده خود را فدای دین الهی کند، گفت: در این شرایط جان در برابر دین ارزشی ندارد.

آیت‌الله موسوی اصفهانی بابیان اینکه طلبه‌ها باید از انحرافات جلوگیری و ارشاد را توسعه دهند، بیان کرد: دین خدا به طلبه‌ای نیاز دارد که دارای تقوا، علم و معلومات باشد و تحت تأثیر مسائل جناحی قرار نگیرد.

وی بابیان اینکه تا زمانی که روحیه کار برای رضای خدا نباشد نمی‌توانیم به نتیجه برسیم، عنوان کرد: حوزه علمیه باید در انتخابات معیارها را برای مردم بیان کند تا آن‌ها خود تصمیم بگیرند.

مدیر حوزه علمیه همدان بابیان اینکه اصل انتخابات باید برای مردم تبیین شود، افزود: تبلیغ توسط روحانیون حوزه علمیه و طلبه‌ها برای حفظ دین از بهترین کارهاست چراکه کار حضرت رسول(ص) نیز تبلیغ دین اسلام بوده است.

وی بابیان اینکه طلبه‌ها باید افتخار کنند که در خدمت قرآن، ولایت‌فقیه و دین خدا هستند، گفت: تبیین مسائل مورد تأکید رهبری از وظیفه‌های روحانیون حوزه علیه و طلبه‌ها است.

مدیر حوزه علمیه همدان بابیان اینکه یکی از مسائل مورد تأکید رهبری جلوگیری از نفوذ استکبار است، عنوان کرد: همه باید در فکر و عمل سرباز ولایت باشیم.