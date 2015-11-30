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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

آیت الله نوری همدانی:

کردستان همواره به ارزش‌های انقلاب اسلامی وفادار بوده است

کردستان همواره به ارزش‌های انقلاب اسلامی وفادار بوده است

سنندج - حضرت آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان جهان در بدو ورود به سنندج و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی این استان گفت: کردستان همواره به آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی وفادار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی ظهر امروز در بدو ورود به استان کردستان در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار داشت: کردستان نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشته است.

وی ادامه داد: کردستانی ها همواره به آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی وفادار مانده اند و در این راستا نیز حرکت می کنند.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به آشنایی خود با استان کردستان، افزود: زمان رژیم طاغوت به این استان تبعید بودم و با مهمان نوازی مردم این دیار آشنا هستم.

وی به بیان هدف از سفر خود به استان کردستان اشاره کرد و گفت: این سفر به دعوت استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان انجام شده است و امیدوارم که سفری پر خیر و برکت باشد.

حضرت آیت الله نوری همدانی از امروز تا جمعه مهمان استان فرهنگی کردستان است.

دیدار با علما و روحانیون، حضور در صبحگاه مشترک ویژه نظامیان، دیدار عمومی با مردم شریف کردستان، دیدار با خانواده‌های ایثارگر و شهدا و دیدار با نخبگان و مدیران استان از جمله برنامه های این سفر است.

کد مطلب 2986508

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