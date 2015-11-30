به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی ظهر امروز در بدو ورود به استان کردستان در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار داشت: کردستان نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشته است.

وی ادامه داد: کردستانی ها همواره به آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی وفادار مانده اند و در این راستا نیز حرکت می کنند.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به آشنایی خود با استان کردستان، افزود: زمان رژیم طاغوت به این استان تبعید بودم و با مهمان نوازی مردم این دیار آشنا هستم.

وی به بیان هدف از سفر خود به استان کردستان اشاره کرد و گفت: این سفر به دعوت استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان انجام شده است و امیدوارم که سفری پر خیر و برکت باشد.

حضرت آیت الله نوری همدانی از امروز تا جمعه مهمان استان فرهنگی کردستان است.

دیدار با علما و روحانیون، حضور در صبحگاه مشترک ویژه نظامیان، دیدار عمومی با مردم شریف کردستان، دیدار با خانواده‌های ایثارگر و شهدا و دیدار با نخبگان و مدیران استان از جمله برنامه های این سفر است.