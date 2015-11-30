اولین پرنده آبی به پرواز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده ویژه این ماهنامه بچه های جزیره نام دارد که به رسم و رسوم زندگی بچه های ساکن در یکی از جنوبی ترین جزیره های ایران یعنی جزیره هنگام می پردازد. جزیره هنگام در خلیج فارس و جنوب جزیره قشم قرار دارد. این جزیره به جزیره دلفین ها معروف است و زیبایی ساحل نقره ای و نقاط بکر و سکوت آرامش بخشش زبانزد است.

گفتگو با علیرضا خمسه به همراه دخترش به نام گلسا از دیگر بخش‌های این ماهنامه است .

همچنین این ماهنامه به نکته هایی درباره فیلم حضرت محمد(ص) می پردازد و گفتگوی الاهرام با مجید مجیدی را نیز منتشر کرده است.

در اولین شماره پرنده آبی همچنین گفت و گویی با محمد رضا یوسفی، نویسنده و نظریه‌پرداز ادبیات کودکان و نوجوانان ایران انجام شده که وی درباره دوران کودکی خود سخن می گوید.

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر کیوسک‌های مطبوعاتی این ماهنامه را از فروشگاه های انتشارات علمی و فرهنگی خریداری کرده و مطالعه کنند.