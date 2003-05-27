  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ خرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۲۰

رييس كانون بازنشستگان كشوري :

80 درصد بازنشستگان زير خط فقر زندگي مي كنند

80 درصد بازنشستگان زير خط فقر زندگي مي كنند

رييس كانون بازنشستگي كشوري گفت : 80 درصد بازنشستگان با حقوق 60 تا 80 هزار تومان در ماه زير خط فقر زندگي مي كنند .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جعفر سلطاني درگفت و گو با خبرنگار ما افزود : در سراسر كشور حدود 250 كانون بازنشستگي وجود دارد و حدود 400 هزار نفر عضو اين كانون هستند كه براي رفاه حال بازنشستگان امكاناتي همچون تعاوني مصرف و تشكيلاتي براي پي گيري مسائل و مشكلات حقوقي بازنشستگان ارائه مي  البته اين امكانات بسياربسيار محدود است و پاسخگوي نيازهاي باز نشستگان نيست .

وي اظهار داشت :  براي كاستن  از مشكلات حقوقي بازنشستگان بايد تشكيلات و سازمانها بدهي خود را به صندوق بازنشستگي باز گردانند تا بتوان فكري براي افزايش حقوق بازنشستگان و نجات آنها از فقر مطلق كرد .

کد مطلب 2987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها