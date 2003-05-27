80 درصد بازنشستگان زير خط فقر زندگي مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جعفر سلطاني درگفت و گو با خبرنگار ما افزود : در سراسر كشور حدود 250 كانون بازنشستگي وجود دارد و حدود 400 هزار نفر عضو اين كانون هستند كه براي رفاه حال بازنشستگان امكاناتي همچون تعاوني مصرف و تشكيلاتي براي پي گيري مسائل و مشكلات حقوقي بازنشستگان ارائه مي البته اين امكانات بسياربسيار محدود است و پاسخگوي نيازهاي باز نشستگان نيست .

وي اظهار داشت : براي كاستن از مشكلات حقوقي بازنشستگان بايد تشكيلات و سازمانها بدهي خود را به صندوق بازنشستگي باز گردانند تا بتوان فكري براي افزايش حقوق بازنشستگان و نجات آنها از فقر مطلق كرد .