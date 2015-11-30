  1. استانها
  2. قزوین
۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۷

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :

۴ مورد ساخت و ساز غير مجاز در شهرستان البرز تخریب شد

۴ مورد ساخت و ساز غير مجاز در شهرستان البرز تخریب شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: چهار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستا ن قلع و قمع و تخریب شد.

علی همت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنها طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ممانعت از ساخت و ساز در این اراضی بدون مجوز از کمیسیون مربوطه و قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان؛ دو مورد ساخت و ساز دارای رای قطعی تخریب و قلع و قمع شد.

وی بیان کرد: دو مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل ساخت بنا و دیوار کشی واقع در روستای دیزج  از توابع بخش محمدیه شهرستان البرز مجموعاً به مساحت ۲۹۹ متر مربع و دو مورد ساخت و ساز غیر مجاز دیگر در اراضی شترک به مساحت ۴۳۰ متر مربع بود.

به گفته همت زاده، این تخریب با استناد به  مفاد ۳ و ۱۰  قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب یکم آبانماه سال ۱۳۸۵ انجام شده است.

 

کد مطلب 2987524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها