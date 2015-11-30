۴ مورد ساخت و ساز غير مجاز در شهرستان البرز تخریب شد

علی همت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنها طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ممانعت از ساخت و ساز در این اراضی بدون مجوز از کمیسیون مربوطه و قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان؛ دو مورد ساخت و ساز دارای رای قطعی تخریب و قلع و قمع شد.

وی بیان کرد: دو مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل ساخت بنا و دیوار کشی واقع در روستای دیزج از توابع بخش محمدیه شهرستان البرز مجموعاً به مساحت ۲۹۹ متر مربع و دو مورد ساخت و ساز غیر مجاز دیگر در اراضی شترک به مساحت ۴۳۰ متر مربع بود.

به گفته همت زاده، این تخریب با استناد به مفاد ۳ و ۱۰ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب یکم آبانماه سال ۱۳۸۵ انجام شده است.