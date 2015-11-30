هدایای ویژه رهبری بین ۱۱ مدرسه خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر دوشنبه هدایای ویژه دفتر مقام معظم رهبری از جمله فرش، یخچال، کولر، تختخواب، پتو و تشک به ارزش بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان در بین ۱۱ مدرسه شبانه روزی خراسان جنوبی اهدا شد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی دراین مراسم با بیان اینکه بنیاد مستضعفان اقدامات خوبی در راستای کمک به محرومین انجام داده است، اظهار کرد: بنیاد علوی نیز وابسته به بنیاد مستضعفان بوده و نگاه مستضعف محوری دارد.

حجت الاسلام سید محمد باقرعبادی افزود: درسفر قبلی رئیس بنیاد مستضعفان کشور به استان، زمینی برای احداث مجتمع ورزشی در خراسان جنوبی کلنگ زنی و مقرر شد که ظرف ۱۴ ماه آینده به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه کمک‌های بنیاد مستضعفان بستگی به مطالبه‌گری دستگاه‌ها دارد، بیان کرد: اگر دستگاه‌های ما طالب باشند، بنیاد مستضعفان نیز آمادگی کمک به نیازمندان در زمینه‌های مختلف را دارد.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به سطح زندگی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: سطح زندگی مقام معظم رهبری مثال زدنی است چراکه آنقدر ساده بوده که چیزی جز همدردی با مردم نیازمند نیست.

وی با بیان اینکه محرومان یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری هستند، افزود: ضعف فرهنگی جامعه یکی دیگر از دغدغه‌های رهبری است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در بعد سخت افزاری پیشرفت زیادی کرده است، اظهار کرد: متاسفانه در بعد نرم افزاری آنگونه که شایسته است پیشرفت نکرده‌ایم.

حجت الاسلام عبادی ادامه داد: دشمن می‌خواهد در بعد نرم افزاری به اهداف انقلاب لطمه بزند و مانع رسیدن جامعه به اهداف انقلابی شود.