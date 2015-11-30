جشنواره فیلم کوتاه شیراز استانی شد

رئیس اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفتگوبا خبرنگار مهر، از برپایی این جشنواره در شیراز خبر داد و گفت: این جشنواره که در راستای معرفی و ارزیابی آثار فیلمسازان فیلم کوتاه استان فارس است، دی ماه امسال در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می شود.

مهدی رنجبر با بیان اینکه بخش ویژه هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار می شود، از همراهی سازمان ترافیک شهرداری شیراز خبر داد و گفت: موضوعات بخش ویژه هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز و نخستین جشنواره استانی «رعایت حقوق مصرف کنندگان» و «ترافیک شهری» است.

رئیس اداره سینمایی فارس با بیان اینکه آثار داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی(اکسپیرمنتال) تولید شده از سال ۱۳۹۲ در این جشنواره شرکت می یابند، اظهار کرد: آثاری که تاکنون به دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه شیراز ارسال نشده اند، می توانند در بخش مسابقه حضور یابند.

رنجبر حداکثر زمان فیلم های داستانی، پویانمایی و تجربی در بخش مسابقه را ۳۰ دقیقه عنوان کرد و افزود: حداکثر زمان فیلم های مستند در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه شیراز ۴۰ دقیقه است.

وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند پس از دریافت فرم شرکت در هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز به صورت حضوری نیز از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه ۹۴ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به دبیرخانه جشنواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، امور سینمایی و سمعی و بصری مراجعه کنند.

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز و نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه فارس از ۲۳ تا ۲۵ دی سال جاری با همکاری انجمن فیلم کوتاه شیراز برگزار می شود.