طلسم ناکامی های اقتدار نوین فردوسی شکست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نعمتی روز دوشنبه در تشریح بازی تیمش در برابر آذرخش بندر عباس به خبرنگاران بیان کرد: پیروزی در برابر آذرخش بندر عباس به تیم اقتدار نوین روحیه داد که امیدوارم با این انگیزه در ادامه رقابت ها نتایج خوبی کسب کنیم.

وی افزود: در برابر آذرخش بندر عباس در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر کشور توانستیم با چهار گل به پیروزی برسیم و برگشتن مصدومین به تیم عملکرد خوبی را مقابل آذرخش بندرعباس به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه بازی سختی را در برابر آذرخش پشت سر گذاشتیم ادامه داد: با توجه به استراحتی که بازیکنانم داشتند تقریبا به یک آمادگی کامل رسیدیم.

وی دامه داد: پیروزی که مقابل تیم خوب آذرخش به دست آمد نتیجه تلاش بازیکنانم بود و البته هواداران خوب مشهدی هم نقش بسزایی در این پیروزی داشتند.

نعمتی در خصوص داوری این مسابقه نیز عنوان کرد: شرایط بازی سنگین بود اما در مجموع از قضاوت داوری راضی هستیم.

سرمربی تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد در خصوص نرفتن تیم فردوسی به اصفهان برای جدال با نماینده این استان افزود: قبول دارم کار حرفه ای نبود اما با اتخاذ تصمیمات لازم توانستیم بهترین کار ممکن را انجام بدهیم و نرفتنمان بهترین تصمیم بود.

نعمتی اضافه کرد: از طرفی دیگر نداشتن بازیکن هم آزارمان می داد و شرایط سختی داشتیم لذا اگر با گیتی پسند بازی می کردیم بازیکنان مصدوم ما که در حال بهبودی بودند برای این مسابقه از دست می دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فردوسی در حال حاضر هم اکنون ۱۹ امتیازی است و روز جمعه هفته جاری بازی حساسی در شهر ساری برابر شهروند دارد.