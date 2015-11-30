به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای تبلیغ استان همدان بابیان اینکه استفاده از ظرفیت مبلغان از سیاست‌های سازمان تبلیغات است، عنوان کرد: باید از ظرفیت‌های مبلغان استفاده بهینه داشت.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۸۵۰۰ مبلغ در مناسبت‌های مختلف از جمله ۱۲ مناسبت محوری به نقاط مختلف استان همدان اعزام شده و از ظرفیت آن ها استفاده‌شده است، گفت: مبلغان توانسته‌اند در هر روز ۳۰ درصد جمعیت استان را به مساجد و هیئت‌های عزاداری هدایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه بزرگ‌ترین معروف جهان، انقلاب اسلامی است، عنوان کرد: بزرگ‌ترین منکر نیز استکبار است چراکه سعی دارد اعتقاد مردم را دچار مشکل کند اما موفق نبوده و نیست.

حجت‌الاسلام دشتکی بابیان اینکه مردم برای ایام محرم ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند، بیان کرد: اگر اعتبار همه دستگاه‌های فرهنگی را جمع کنیم به این ۲۰ میلیارد نمی‌رسد و این نشان‌دهنده اعتقاد مردم به دین و سیدالشهدا است.

وی بابیان اینکه وظیفه شورای تبلیغ در این وادی عمیق و مهم است، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت‌ها نیازمند یک انسجام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه حوزه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، ابرقدرت این نظام است، بیان کرد: حوزه فرهنگی باید بر همه امور مدیریت کند و این رویداد در حالی ممکن است که از برنامه‌های منسجم و از پیش تعیین‌شده استفاده کند.

حجت‌الاسلام دشتکی بابیان اینکه نباید اجازه دهیم دیگران ظرفیت‌ها را تخریب کنند، ادامه داد: یکی از وظایف شورای تبلیغ تبیین محورها برای مردم است.

وی بابیان اینکه اگر انسجام تبلیغی به وجود آید درصد تأثیرگذاری نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: اهتمام همه باید در راستای انسجام تبلیغ و تأثیرگذاری بیشتر آن باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه همه باید برای ایجاد موج فرهنگی تلاش کنیم، عنوان کرد: باید از همه فرصت‌ها برای تبلیغ بزرگ‌ترین معروف جهان استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام دشتکی بابیان اینکه باید از ظرفیت‌های تبلیغی به‌عنوان فرصت‌های مغتنم استفاده شود، افزود: باید در مقابل بزرگ‌ترین منکر و استکبار جهانی ایستادگی کنیم.