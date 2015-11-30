زینبیه اعظم زنجان برنامه های متنوعی برای اربعین دارد

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده از دوشنبه، شب ۱۸ صفر تا ۲۰ صفر سخنرانی و مرثیه سرایی در زینبیه اعظم زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این برنامه با حضور مداح اهل بیت حاج غلامرضا عینی فرد برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان گفت: همچنین روز اربعین مصادف با ۲۰ صفر دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان ساعت ۱۴ از محل این مسجد به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان برگزار می شود.

احدیان تاکید کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت در دسته عزاداری بیش از ۲۵ نفر خادم فعالیت خواهند کرد.