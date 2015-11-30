  1. استانها
  2. زنجان
۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان:

زینبیه اعظم زنجان برنامه های متنوعی برای اربعین دارد

زینبیه اعظم زنجان برنامه های متنوعی برای اربعین دارد

زنجان- مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان از برگزاری برنامه های متنوع در اربعین حسینی زنجان خبر داد.

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده از دوشنبه، شب ۱۸ صفر تا ۲۰ صفر سخنرانی و مرثیه سرایی در زینبیه اعظم زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این برنامه با حضور مداح اهل بیت حاج غلامرضا عینی فرد برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان گفت: همچنین روز اربعین مصادف با ۲۰ صفر دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان ساعت ۱۴ از محل این مسجد به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان برگزار می شود.

احدیان تاکید کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت در دسته عزاداری بیش از ۲۵ نفر خادم فعالیت خواهند کرد.

 

کد مطلب 2987575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها