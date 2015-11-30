حسن ناصر از فعالان محیطزیست استان و عضو انجمن نهضت سبز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت روز جهانی حامیان سلامت با هدف سلامت كودكان سرطانی و داشتن اهوازی عاری از سرطان تا پنج سال آینده برنامهای را در نظر گرفتیم.
ناصر افزود: جمعه آینده برنامه کاشت نهالهای مثمر را در پارک لاله اهواز برگزار میکنیم. در این برنامه ۴۰ نهال به نام ۴۰ عزیز سرطانی در پارک لاله حاشیه رودخانه کارون اهواز کاشته میشود.
وی یادآور شد: نهالها از نوع درختان مثمر هستند و در تلاش هستیم با مشارکت شهرداری اهواز در پوشش گیاهی اهواز تغییر و تنوع بیشتری ایجاد کنیم.
این فعال محیطزیست اظهار کرد: طبق هماهنگیهای انجامشده این برنامه در سایت مربوط به چنین برنامههایی از سازمان یونسکو ثبت جهانی میشود.
ناصر همچنین گفت: ایده این برنامه توسط موسسه پنجمین فصل قشنگ اهواز بود که توسط جمعیت درختکاری و نگهداری شوش در شهر اهواز به اجرا درمیآید.
نظر شما