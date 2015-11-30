  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

به مناسبت روز جهانی حامیان سلامت؛

اهوازی‌ها به یاد سرطانی‌ها نهال می‌کارند

اهوازی‌ها به یاد سرطانی‌ها نهال می‌کارند

اهواز - در حالی که روز به روز بر تعداد بیماران سرطانی افزوده می‌شود، جمعی از جوانان دوستدار محیط‌زیست برای داشتن آینده‌ای بدون سرطان در کنار رودخانه کارون درخت می‌کارند.

حسن ناصر از فعالان محیط‌زیست استان و عضو انجمن نهضت سبز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت روز جهانی حامیان سلامت با هدف سلامت كودكان سرطانی و داشتن اهوازی عاری از سرطان تا پنج سال آینده برنامه‌ای را در نظر گرفتیم.

ناصر افزود: جمعه آینده برنامه کاشت نهال‌های مثمر را در پارک لاله اهواز برگزار می‌کنیم. در این برنامه ۴۰ نهال به نام ۴۰ عزیز سرطانی در پارک لاله حاشیه رودخانه کارون اهواز کاشته می‌شود.

وی یادآور شد: نهال‌ها از نوع درختان مثمر هستند و در تلاش هستیم با مشارکت شهرداری اهواز در پوشش گیاهی اهواز تغییر و تنوع بیشتری ایجاد کنیم.

این فعال محیط‌زیست اظهار کرد: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده این برنامه در سایت مربوط به چنین برنامه‌هایی از سازمان یونسکو ثبت جهانی می‌شود.

ناصر همچنین گفت: ایده این برنامه توسط موسسه پنجمین فصل قشنگ اهواز بود که توسط جمعیت درختکاری و نگهداری شوش در شهر اهواز به اجرا درمی‌آید.

کد مطلب 2987578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها