به مناسبت روز جهانی حامیان سلامت؛ اهوازی‌ها به یاد سرطانی‌ها نهال می‌کارند

اهواز - در حالی که روز به روز بر تعداد بیماران سرطانی افزوده می‌شود، جمعی از جوانان دوستدار محیط‌زیست برای داشتن آینده‌ای بدون سرطان در کنار رودخانه کارون درخت می‌کارند.