سهم دانش آموختگان شهید بهشتی در استخدام این دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی طهرانچی، در بخشی از یک برنامه تلوزیونی به بررسی فرآیند جذب اعضای هیأت علمی دردانشگاهها پرداخت و اظهار داشت: با گسترش دوره دکتری، رقابت خوبی میان دانشآموختگان این مقطع برای ورود به دانشگاه به عنوان استاد ایجاد شده، با توجه به تاثیر اعضای هیأتعلمی در توسعه علمی کشور و نقش آنها در تربیت نسل های آینده، باید با پایش دقیق و جدی، زمینه فعالیت استادان و محققان متعهد، نخبه و توانمند فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای دانشگاه در جذب اعضای هیأت علمی جوان گفت: با توجه به تعداد بالای متقاضیان از یک سو و مجوزهای محدود جذب از سوی دیگر، رقابت بسیار جدی در جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه شهید بهشتی وجود دارد و طبق سیاستگذاری های صورت گرفته مقرر شده است حداکثر تا ۲۵ درصد این ظرفیت از بین دانشآموختگان دانشگاه شهید بهشتی جذب و مابقی به فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر داخل و خارج کشور اختصاص یابد. به همین منظور گروههای آموزشی و کارگروههای تخصصی زمان زیادی را صرف بررسی سوابق علمی و توانمندیهای آموزشی و پژوهشی متقاضیان می کنند.
طهرانچی، در ادامه با تشریح جایگاه پژوهشکدههای دانشگاه، گفت: وجود پژوهشکدههای «ماموریتمحور» یکی از نقاط قوت دانشگاه شهید بهشتی است؛ این پژوهشکدهها از ۱۵ سال پیش تاسیس شدند و با بهرهمندی از اعضای هیأت علمی مستقل و جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی الگوی موفقی در کشور هستند.
نظر شما