پزشکان تبرئه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه افزود: در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی قوانین و مقرراتی وجود دارد که باید در خصوص بیماران رعایت شود و عدم رعایت این قوانین باعث قصور پزشکی می شود.

وی قصور پزشکی را عدم رعایت قوانین پزشکی در مورد بیماران و عدم ارائه خدمات مطلوب به آنها در زمان مناسب عنوان کرد و اظهار داشت: قصور پزشکی ممکن است منجر به ایجاد عوارض در بیمار یا حتی مرگ و میر بیمار شود.

یزدانپناه یادآور شد: در صورت بروز قصور پزشکی اولین مرجع رسیدگی سازمان پزشکی قانونی است و در مراحل بعد توسط سازمان نظام پزشکی و دادگاه های صالحه رسیدگی می شود.

وی بیان کرد: قصور پزشکی در همه دنیا وجود دارد و نمی توان صد در صد آن را از بین برد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد یکی از اهداف اصلی اجرای طرح تحول نظام سلامت را رعایت حقوق بیماران و جلوگیری از قصور پزشکی عنوان و تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف باید زیرساخت ها شامل فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب، کادر پزشکی مجرب و نیروی انسانی مورد نیاز فراهم شود.

یزدانپناه اعتماد مردم به بخش درمان این استان را از مهمترین نتایج طرح تحول عنوان و بیان کرد: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت مردم این استان جرأت نمی کردند حتی یک عمل جراحی ساده در بیمارستان های این استان انجام دهند این در حالی است که در حال حاضر سخت ترین عمل های جراحی در بیمارستان های استان انجام می شود.

مرگ فاطمه رستخیز قصور پزشکی نبود

وی در ادامه به بررسی سه مورد مرگ و میر مشکوک در ماه های گذشته در این استان پرداخت و گفت: یکی از این موارد مرگ کودکی ۹ ساله به نام فاطمه رستخیز است که برای درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت مراجعه کرده بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه در شرح حال این بیمار تنها گفته شده بود که چیزی او را گزیده، افزود: پس از معاینه این بیمار توسط پزشک عمومی گفته شد که به علت وضعیت تنفسی نامطلوب باید به وی سرم وصل شود اما پدر و مادر بیمار با اعتراض اقدام به خروج کودک از بخش کردند.

یزدانپناه عنوان کرد: پس از نیم ساعت با بدتر شدن وضعیت تنفسی بیمار مجددا او را به بخش آورده و اقدامات لازم انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه در گزارش پزشکی این بیمار عدم وجود ویال ضد عقرب در بیمارستان ذکر شده است، بیان کرد: در همان تاریخ ساعت ۱۱ شب سرم های ضد عقرب به شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه تحویل داده شده بود اما این مرکز صبح روز بعد نسبت به تحویل این سرم ها به بیمارستان اقدام کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به عدم وجود تخت ویژه مراقبت های اطفال در بیمارستان دهدشت، نسبت به اعزام بیمار به بیمارستان امام سجاد(ع) اقدام شد اما به علت وخامت وضعیت بیمار در میانه راه به بیمارستان دهدشت برگشت داده شد.

یزدانپناه با اشاره به اینکه مرگ این بیمار جزء ۲۱ مورد مرگ مشکوک محسوب می شود، اضافه کرد: نمونه برداری توسط پزشکی قانونی انجام و به اصفهان ارسال شد.

وی با بیان اینکه نتیجه پزشکی قانونی این بود که مرگ بیمار به علت شوک در اثر حساسیت و گزیدگی با حشره بوده و تزریق سرم ضد عقرب هیچ کمکی نمی کرد، گفت: درمان های لازم انجام شده بود بنابراین در خصوص مرگ این بیمار طبق نتیجه پزشکی قانونی قصور پزشکی رخ نداد.

دو مورد مرگ و میر زایمان در سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد رخ داد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای طرح تحول سلامت تاکنون حدود ۲۵ هزار زایمان در این استان انجام شد، گفت: طبق آمار کشوری انتظار می رفت از حدود ۲۵ هزار زایمان هفت تا ۱۰مرگ و میر در بیمارستان های استان رخ دهد.

یزدانپناه افزود: این در حالی است که در سال گذشته هیچ مرگ و میری زایمانی در استان رخ نداد و تنها در سال جاری دو مورد رخ داد.

وی اظهار داشت: اولین مورد مرگ و میر زایمان خانم ۴۳ ساله ای بود که در تایخ ۲۷ تیرماه سال جاری به مرکز بهداشتی مادوان مراجعه کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه این خانم باردار دارای پنج فرزند بود و پس از ۱۰ سال مجددا تصمیم به فرزندآوری گرفته بود، یادآور شد: این خانم در تاریخ ۲۷ تیرماه ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه صبح با شکایت از درد زایمان به بیمارستان مراجعه کرد.

یزدانپناه با اشاره به اینکه اقدامات لازم در خصوص مراقبت از این بیمار در بیمارستان انجام و ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه وارد اتاق عمل شد، تصریح کرد: پس از تولد نوزاد به علت نامطوب بودن وضعیت، نوزاد به بخش ویژه مراقبت های نوزادان منتقل شد.

وی اضافه کرد: پس از خروج جفت، خون روشن نسبتا زیادی از دهانه رحم مادر خارج شد که نشاندهنده پارگی رحم بود و در این خصوص درمان های لازم انجام شد و بیمار مجددا تحت عمل جراحی قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: ترمیم رحم انجام و پس از عمل خونریزی رحم قطع شد، اما هنگامی که تصمیم به بستن شکم گرفته شد ایست قلبی رخ داد و احیا نیز مؤثر نبود و بیمار در ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه عصر درگذشت.

یزدانپناه بالا بودن سن مادر و همچنین داشتن تالاسمی مینور را از مهمترین علل ممکن برای مرگ این مادر بادار عنوان کرد.

وی نتیجه پزشکی قانونی را خونریزی داخل حفره شکم و عوارض ناشی از پارگی رحم متعاقب زایمان طبیعی عنوان کرد و یادآور شد: در نتیجه پزشکی قانونی ذکر شده بود که در عملکرد کادر درمان قصوری احراز نشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همچنین به مرگ مادر ۳۱ ساله ای که در تاریخ ۶ تیرماه ۹۴ ساعت ۱۱ ظهر با شکایت از آبریزش به زایشگاه امام سجاد(ع) مراجعه کرد اشاره داشت و گفت: این بیمار نخستین زایمان خود را تجربه می کرد.

یزدانپناه افزود: مراحل زایمان این بیمار ساعت سه و نیم بعد از ظهر شروع شد و ساعت چهار بعداز ظهر توسط متخصص ویزیت شد و نتایج همه آزمایش ها طبیعی اعلام شد.

وی اظهار داشت: ساعت یک و ۱۵ دقیقه بامداد بیمار اظهار تاری دید کرده و ساعت یک و ۳۵ دقیقه به اتاق عمل منتقل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه با تشخیص مسمومیت حاملگی مراحل درمانی انجام گرفت، تصریح کرد: ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه بامداد عمل سزارین انجام و نوزاد متولد شد و بیمار در ساعت پنج و ۴۰ دقیقه فوت کرد.

یزدانپناه در خصوص نتیجه پزشکی قانونی این بیمار نیز یادآور شد: علت فوت این بیمار انعقاد اختلال داخل عروق منتشر به علت وجود مایع جنینی تعیین و اعلام شد.

وی بیان کرد: مرگ این بیمار ممکن است علل مختلفی داشته باشد و در مورد وجود یا عدم وجود قصور پزشکی نمی توان اظهار نظر کرد.