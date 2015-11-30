ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمد قربان پور پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد، عنوان کرد: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه استان بهره گرفت.

وی افزود: گردشگری استان یکی از ظرفیت های مهم استان به شمار می رود که باید این ظرفیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید زمینه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی را در استان فراهم کرد.

ملک محمد قربان پور گفت: ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار در استان زمینه رشد و توسعه استان را فراهم می کند و باید ظرفیت ها و پتانسیل های این استان به سرمایه گذاران معرفی شود.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری به واسط شرایط توپوگرافی و خاص زمینه توسعه حوزه گردشگری ورزشی را دارد و باید زمینه ورود سرمایه گذاران در این بخش فراهم شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری رودخانه های فراوانی دارد که می توان ورزش رفتینگ در این استان توسعه بیشتر داد و زمینه حضور مسافران و گردشگران را در این استان افزایش داد.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که زمینه تقاضای سرمایه گذاری در استان از رشد بالایی برخوردار است.