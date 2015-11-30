به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: ساخت خیمه گاه حضرت ابوالفضل(ع) طبق برنامه‌ریزی با همکاری مردم ولایت‌مدار استان آماده و در کربلای معلی نصب شد.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حضرت امام حسین (ع) بیان کرد: در همین راستا ستاد اربعین در استان تشکیل شد و هفت موکب توسط استان بوشهر در مسیر راهپیمایی زائران راه‌اندازی شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر افزود: از مجموع این موکب‌ها پنج موکب در عراق و دو موکب در مرز مستقر است.

مطاف از آغاز ساخت دو خیمه گاه جدید توسط استان بوشهر خبر داد و گفت: پس از انجام موفقیت‌آمیز ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل (ع) ساخت دو خیمه گاه امام حسین (ع) و حضرت قاسم نیز در بوشهر انجام خواهد شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه ۲۰ درصد از کار ساخت این خیمه‌گاه‌ها انجام شده است، بیان کرد: این ضریح‌ها روز بعد از اربعین از مرز شمالی وارد استان بوشهر می‌شود و طی برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در شهرستان‌های مختلف استان برنامه‌های ویژه‌ای با حضور این ضریح‌ها خواهیم داشت.

وی از جمله برنامه‌های ویژه ورود این دو ضریح به ۲۸ صفر در بوشهر و ۳۰ صفر در شاهزاده ابراهیم اشاره کرد و گفت: ساخت خیمه گاه امام حسین(ع) در بوشهر و خیمه گاه حضرت قاسم در دشتستان خواهد بود.

مطاف عنوان کرد: جمعا این سه پروژه ضریح خیمه‌گاه با اعتباری بالغ بر ۱۹میلیارد تومان ساخته خواهد شد.