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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۸

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات بوشهر خبر داد:

ساخت ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) وحضرت قاسم(ع) در استان بوشهر

ساخت ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) وحضرت قاسم(ع) در استان بوشهر

بوشهر- مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر گفت: همزمان با ۲۸ صفر ساخت دو خیمه گاه جدید در استان بوشهر آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: ساخت خیمه گاه حضرت ابوالفضل(ع) طبق برنامه‌ریزی با همکاری مردم ولایت‌مدار استان آماده و در کربلای معلی نصب شد.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حضرت امام حسین (ع) بیان کرد: در همین راستا ستاد اربعین در استان تشکیل شد و هفت موکب توسط استان بوشهر در مسیر راهپیمایی زائران راه‌اندازی شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر افزود: از مجموع این موکب‌ها پنج موکب در عراق و دو موکب در مرز مستقر است.

مطاف از آغاز ساخت دو خیمه گاه جدید توسط استان بوشهر خبر داد و گفت: پس از انجام موفقیت‌آمیز ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل (ع) ساخت دو خیمه گاه امام حسین (ع) و حضرت قاسم نیز در بوشهر انجام خواهد شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه ۲۰ درصد از کار ساخت این خیمه‌گاه‌ها انجام شده است، بیان کرد: این ضریح‌ها روز بعد از اربعین از مرز شمالی وارد استان بوشهر می‌شود و طی برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در شهرستان‌های مختلف استان برنامه‌های ویژه‌ای با حضور این ضریح‌ها خواهیم داشت.

وی از جمله برنامه‌های ویژه ورود این دو ضریح به ۲۸ صفر در بوشهر و ۳۰ صفر در شاهزاده ابراهیم اشاره کرد و گفت: ساخت خیمه گاه امام حسین(ع) در بوشهر و خیمه گاه حضرت قاسم در دشتستان خواهد بود.

مطاف عنوان کرد: جمعا این سه پروژه ضریح خیمه‌گاه با اعتباری بالغ بر ۱۹میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

کد مطلب 2987606

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