به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: ساخت خیمه گاه حضرت ابوالفضل(ع) طبق برنامهریزی با همکاری مردم ولایتمدار استان آماده و در کربلای معلی نصب شد.
وی با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حضرت امام حسین (ع) بیان کرد: در همین راستا ستاد اربعین در استان تشکیل شد و هفت موکب توسط استان بوشهر در مسیر راهپیمایی زائران راهاندازی شد.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر افزود: از مجموع این موکبها پنج موکب در عراق و دو موکب در مرز مستقر است.
مطاف از آغاز ساخت دو خیمه گاه جدید توسط استان بوشهر خبر داد و گفت: پس از انجام موفقیتآمیز ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل (ع) ساخت دو خیمه گاه امام حسین (ع) و حضرت قاسم نیز در بوشهر انجام خواهد شد.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه ۲۰ درصد از کار ساخت این خیمهگاهها انجام شده است، بیان کرد: این ضریحها روز بعد از اربعین از مرز شمالی وارد استان بوشهر میشود و طی برنامهریزیهای صورتگرفته در شهرستانهای مختلف استان برنامههای ویژهای با حضور این ضریحها خواهیم داشت.
وی از جمله برنامههای ویژه ورود این دو ضریح به ۲۸ صفر در بوشهر و ۳۰ صفر در شاهزاده ابراهیم اشاره کرد و گفت: ساخت خیمه گاه امام حسین(ع) در بوشهر و خیمه گاه حضرت قاسم در دشتستان خواهد بود.
مطاف عنوان کرد: جمعا این سه پروژه ضریح خیمهگاه با اعتباری بالغ بر ۱۹میلیارد تومان ساخته خواهد شد.
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