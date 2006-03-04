به گزارش خبرنگار مهر در قم، دكتر سيد "محمدجهرمي" جمعه شب گذشته در مراسم افتتاح همزمان 170 پژوژه آموزش فني‌ و حرفه‌ اي كشور ضمن حمايت از حركت ‌هاي اشتغال ‌زايي خاطرنشان كرد: 6/94 درصد از نامه ‌هاي دريافتي در سفرهاي استاني رييس جمهور و هيأت همراه مربوط به اشتغالزايي و معضلات بيكاري بوده و فقط 4/5 درصد از نامه‌ مربوط به درخواست‌ هاي مختلف مردم است.

وي معضل بيكاري را دغدغه اصلي مسئولان نظام دانست و از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي خواست تا اعتباراتي كه دولت براي اشتغال‌ زايي معين كرده كاهش ندهند، بلكه ميزان اعتبارات را افزايش دهند تا اين اعتبارات كمك كننده بخش اشتغال ‌زايي در كشور باشد.

وزير كار و امور اجتماعي نرخ عرضه نيروي انساني‌ تا سال 1390 را رو به رشد اعلام كرد و علت آن را رشد جمعيت در دهه اول و دوم بعد از انقلاب دانست.

دكتر جهرمي 85 درصد از افرادي كه فرم مخصوص ثبت‌ نام بيكاران را پر كرده ‌اند را فاقد مهارت‌ هاي لازم دانست و افزود: كسي كه در زمينه ‌هاي مختلف مهارت كافي دارد، ولي از اين مهارت استفاده نمي‌ كند و مكاني براي فعاليت او مهيا نيست، جزو افراد بيكار محسوب مي‌ شود. لذا بايد با آموزش‌ هاي فني و حرفه‌ اي مهارت جوانان را بالا برد تا متناسب با نياز جامعه و خلاقيت ون وآوري جوانان، زمينه ‌هاي اشتغال فراهم شود.

وي با اشاره به توانمندسازي بخش خصوصي گفت: در زمينه‌ هاي صنايع، معدن، پتروشيمي، كشاورزي، گردشگري، ‌خدمات فني ـ مهندسي و علم پزشكي، نيروهاي انساني برجسته ‌اي داريم ولي بستر اشتغال براي آنها فراهم نيست. بايد با توانمندسازي بخش خصوصي، بخش عظيمي از تصدي‌ گري دولت را واگذار كنيم.