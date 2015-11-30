معلولیت ۳۳ هزار نفر در لرستان به علت اختلالات ژنتیکی مادرزادی

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله حیدری ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به مناسبت روز جهانی معلولان با بیان اینکه بر اساس آمارهای مجامع جهانی یک تا سه در صد جامعه جهانی را معلولان ذهنی تشکیل می دهد اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه این رقم سه تا چهار برابر بوده و ما در استان لرستان بیش از ۱۴۸ هزار معلول داریم که متاسفانه اکثر آنها به مراکز بهزیستی مراجعه نمی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به احتساب یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری جمعیت استان معلولان بزرگترین اقلیت جامعه را به خود اختصاص داده که انتظار داریم مورد توجه قرار گیرند.

مدیر کل بهزیستی لرستان ارائه خدمات تخصصی، فنی و مستمری را از جمله اقدامات معاونت های تخصصی و تشکیلاتی بهزیستی بر شمرد و افزود: در صدد هستیم معلولیتها را کنترل، پیشگیری و کاهش دهیم و یکی از رویکردهای جدید و جدی بهزیستی پیشگیری از معلولیت ها است.

حیدری ارائه خدمات و نگهداری از معلولین برای دولتها را پر هزینه برشمرد و افزود: نداشتن آگاهی مردم، ازدواجهای فامیلی و ... از جمله عوامل معلولیت ها است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل این عوامل از ۴۸ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی لرستان حدود ۳۳ هزار نفر به علت اختلالات ژنتیکی مادرزادی دچار معلولیت شده اند که این رقم بسیار قابل توجه بوده و اهمیت اقدامات پیشگیری را جدی تر می کند.