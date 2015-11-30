حامیان فتنه صلاحیت تصدی هیچ پستی در جمهوری اسلامی را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای نطنز در سالروز حماسه و ایثار این شهر با اشاره به اینکه نطنز شهر عارفان و حق محراب است، اظهار داشت: تعداد شهدا، جانبازان و ایثارگران این شهر بیانگر ذوب شدن مردم این شهر در تدین و اعتقاد و عشق به خداست.

وی با اشاره به برگزاری یادواره شهدای نطنز در آستانه اربعین حسینی ابراز داشت: در حال حاضر در سراسر کشور حال و هوای حسینی و عاشورایی موج می‌زند و باید توجه داشته باشیم که شهدای عاشورا و شهدای هشت سال دفاع مقدس تداوم انقلاب را بیمه کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه کشور ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت هر لحظه با هجمه‌های مختلف دشمن در جنگ نرم و به صورت معدود در جنگ سخت مواجه است، افزود: از این رو تا کنون با پیروی از مواضع رهبر معظم انقلاب پیش رفته‌ایم و از این پس در تمام موارد و به ویژه برجام که مهم‌ترین اتفاق فعلی کشور است همین موضع را خواهیم داشت.

وعده‌های طرف مذاکرات در برجام تحقق نخواهد یافت

وی با بیان اینکه ما برجام را مشروط به شروط اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب می‌پذیریم، گفت: اما در حال حاضر عده‌ای بر این اعتقاداند که با اجرای برجام تمام گره‌های کشور باز می‌شود این در حالی است که چنین نگرشی در واقع اعتماد به غیر از قدرت الهی است و با توجه به تجربیات به دست آمده و مطابق با آموزه‌های دینی عنوان می‌کنم که وعده‌های طرف‌های مذاکره تحقق نخواهد یافت.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به اینکه خدامحور بودن و اعتماد نکردن به غیر خدا از پیام‌های عاشورا است، گفت: در این راستا باید یادآور شوم که مسئولان نسبت به اظهارات و وعده‌های کسانی که خدامحور نیستند اعتماد نکنند چرا که این افراد تنها به حفظ منافع خود توجه دارند.

وی شناخت دشمن را از دیگر درس‌ها و پیام‌های عاشورا عنوان کرد و گفت: در این راستا در حال حاضر نگرانی ما بی‌توجهی برخی مسئولان نسبت به انتخاب راه درست است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ آمریکا در کشور به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ایشان بارها نسبت به این مسئله تاکید داشته‌اند و این در حالی است که به اعتقاد برخی‌ها دشمن از این سیاست عبور کرده و چنین ترفندی ندارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که دشمن برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثانیه‌شماری می‌کند و ما نباید بهانه‌ای دست آنها بدهیم.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به اینکه امروز دشمن تغییر محتوای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای مبارزه با این نظام در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: این راهکار نسبت به جنگ سخت و دشمنی‌های نظامی پیچیده‌تر است و باید در این زمینه مسئولان هوشیاری و آمادگی بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی مسئولان نسبت به صحبت درباره نفوذ دشمن به کشور واکنش نشان داده و از این حرف ناراحت می‌شوند، افزود: به این افراد باید گفت که چرا از باز شدن ابعاد نفوذ می‌ترسند و در واقع باید توجه داشته باشیم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

دفاع از خاندان منحوس و خائن پهلوی از ابزارهای نفوذ دشمن است

عضو مجلس خبرگان رهبری شناسایی شیوه‌های نفوذ دشمن را امری مهم‌ خواند و گفت: مقابله با باورهای دینی، تشکیک در ارزش‌ها، دفاع از خاندان منحوس و خائن پهلوی و منافقان از جمله ابزارهای نفوذ دشمن در کشور است.

وی فتنه را نیز در کنار دیگر عوامل عنوان شده از عوامل نفوذ دشمن در کشور عنوان کرد و گفت: نمی‌توان به راحتی از کنار فتنه گذشت چراکه این اقدام زخمی عمیق بر پیکر انقلاب است.

آیت‌الله خاتمی اوباما، منافقان، سلطنت‌طلبان، کمونیست‌ها و فراری‌ها را حامیان فتنه اعلام کرد و ابراز داشت: از این رو باید یادآور شوم که حامیان فتنه صلاحیت قرار گرفتن در هیچ پستی را ندارند و تنها راه بازگشت آنها توبه و عذرخواهی از رهبر معظم انقلاب است هر چند فعلا نمی‌گوییم بعد از این کارها نیز چه اتفاقی می‌افتد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز نیروهای ارزشی را تندرو می‌خوانند و این امر مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب نیست، ابراز داشت: باید توجه داشت که این نیروهای ارزشی در هشت سال دفاع مقدس به دل دشمن زده و آرامش امروز را برای کشور تامین کردند.

تابوی مذاکره با آمریکا در برجام شکسته نشد

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از دوستی و سازش با آمریکا می‌زنند، افزود: این افراد معتقدند در برجام تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شده و این در حالی است که کسانی که دم از عزت انقلاب اسلامی می‌زنند و خبر از سقوط آمریکا می‌دهند افراطی خوانده می‌شوند.

وی با اشاره به نفوذ دشمن در جامعه رسانه‌ای کشور نیز گفت: اخیراً تعدادی از خبرنگاران به جرم همراهی با آمریکا دستگیر شدند، این افراد در بازجویی‌های به عمل آمده به دریافت مقالاتی از برخی افراد و دستکاری آنها و ارائه به رسانه‌های آمریکایی اعتراف کردند.

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه برخی به دنبال تحریف واقعیات هستند، گفت: عده‌ای می‌خواهند بگویند ملت ایران شور و اشتیاقی برای ادامه ارزش‌ها ندارد، اما این، تحریف واقعیت است چون تعداد ارزشی‌های ما در طول این سال‌ها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.