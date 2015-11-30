به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در سخنانی با اشاره به دومین درخواست مقامات آنکارا برای دیدار اردوغان با پوتین در حاشیه نشست پاریس، گفت: پوتین هیچ برنامه ای برای دیدار با همتای ترکیه ای خود در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی پاریس ندارد.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص برخی اخبار مبنی بر دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه نشست پاریس نیز اظهار داشت: احتمال دارد اوباما و پوتین در حاشیه این نشست با یکدیکر دیدار کنند.

گفتنی است، هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن درخواست مجدد برای دیدار با پوتین در حاشیه نشست پاریس گفته بود: این دیدار می تواند به تنش ها میان دو طرف پایان دهد. این در حالی است که مقامات مسکو همچنان معتقدند حادثه سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه عمدی بوده و مقامات آنکارا باید به خاطر این اقدام عذرخواهی کنند.