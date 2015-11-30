بازگشت بیرانوند به ترکیب اصلی/ بازیکن پیشین پرسپولیس تشویق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران در شرایطی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی تهران آغاز می‌شود که حاشیه‌های پیش از شروع این بازی را در زیر می‌خوانید:

* پرسپولیسی‌ها در شرایطی ۴۰ دقیقه پیش از آغاز بازی برای گرم کردن به زمین آمدند که در بدو ورودشان به زمین به شدت توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفتند. برانکوایوانکوویچ نیز از کنار زمین گرم کردن شاگردانش را تماشا می‌کرد.

* در شرایطی که حدود ۲ هزار هوادار پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران حضور داشتند، تنها کمتر از ۲۰ هوادار نفت در ورزشگاه حضور داشتند و به شدت تیم‌شان را تشویق می‌کردند.

* پیام صادقیان که دو فصل اخیر در تیم پرسپولیس بازی می‌کرد و امسال در عضویت تیم نفت قرار دارد، به شدت توسط هواداران پرسپولیس تشویق شد.

* هنگامی که داوران در حال گرم کردن بودند، هواداران پرسپولیس با سر دادن شعارهایی با کمال احترام از داور خواستند تا قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد.

* تیم فوتبال نفت تهران با ترکیب علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، سیامک کوروشی، حمید بوحمدان، وحید امیری، پیام صادقیان، سعید لطفی، محمد دانشگر، رضا علی یاری، ایمان مبعلی و آلویس نانگ برابر پرسپولیس به میدان آمد.

* بازگشت علیرضا بیرانوند پس از هفته‌ها به ترکیب نفت تهران از نکات جالب توجه تمرین امروز است.

* هنگامی که بازیکنان دو تیم مشغول گرم کردن بودند، پیام صادقیان به سمت هم تیمی‌های سابقش رفت و آنها خوش و بش گرمی با او داشتند.