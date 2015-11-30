به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه باید در نظام اسلامی انسان‌های کارآمد، مؤمن، مخلص و متدین جای‌گیرند، اظهار داشت: تقلید و الگو گرفتن پایین‌ترها از بالاترها یک امر فطری است.

وی با اشاره به احادیثی دراین‌باره گفت: هرکس در رأس باشد چه خوب چه بد، مردم سعی می‌کنند خود را به آن شکل درآورند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه قانون وراثت این است که فرزند به پدر شباهت دارد، ادامه داد: در احادیث آمده که تقلید از یک مدیر، رئیس و پادشاه از جانب مردم به‌گونه‌ای است که مردم به پادشاهانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند.

آیت‌الله محمدی با اشاره به دوران انقلاب، اضافه کرد: مردم به امام خمینی (ره) طوری تبعیت، علاقه و ارادت داشتند که بی‌سابقه‌ترین استقبال را در بدو ورود ایشان به میهن داشتند و نیز در رحلت آن بزرگوار بی‌سابقه‌ترین تشییع رخ داد.

وی افزود: امروز نیز عشق و ارادت مردم به مقام معظم رهبری انصافاً ستودنی است و در میان کشورها هیچ ملتی چنین ارادتی به رهبرشان ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بار دیگر بابیان این مطلب که تبعیت ضعیف‌ترها از قوی‌ترها و پایین‌ترها از بالاترها فطری است، گفت: باید در سازمان‌ها افرادی که از سایرین لایق‌تر و شایسته‌ترند در رأس قرار گیرند تا نوع نگرش این افراد در کل سازمان اثر بگذارد.

آیت‌الله محمدی با اشاره به اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها گاهی پیشرفت دارند و گاه درجا می‌زنند، گفت: هنگامی‌که کارهای زیربنایی و اصلی فراموش شود و به فروع در یک جامعه پرداخته شود آن دولت و جامعه از پیشرفت بازمی‌ماند.

وی با اشاره به عوامل انحطاط حکومت در یک جامعه، ادامه داد: همچنین اگر انسان‌های اراذل سردمدار باشند و انسان‌های مجاهد عقب بمانند آن زمان انحطاط دولت و حکومت رخ می‌دهد و دیدیم که شاه در دوران پهلوی جنایتکارترین انسان‌ها را به روی کار آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان با اشاره به این مطلب که نظام جمهوری اسلامی نتیجه خون شهداست، گفت: همه ما در انتخاب هر گزینه و همه امور مسئولیم چراکه باید پاسخگوی خون شهدا باشیم.

وی در ادامه بابیان اینکه اعتقاد و اعتماد بسیاری به سازمان جهاد کشاورزی دارم، گفت: خود را جزو جهاد کشاورزی می‌دانم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان همچنین گفت: هرکس را که مردم از او جانب‌داری کنند، قوی می‌شود.