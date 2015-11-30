تندیس زهرا نعمتی رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم ‌حسینی پیش از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از زهرا نعمتی بانوی ورزشکار کرمانی که سهمیه المپیک را کسب کرد، گفت: حضور چنین فرزندان افتخارآفرینی در کرمان باعث فخر و مباهات است.

وی گفت: باید استعدادهای فرزندان این مرز و بوم در حوزه های مختلف شناسایی و پرورش داده شوند.

رزم حسینی تاکید کرد: زهرا نعمتی ثابت کرد که بانوی مسلمان ایرانی می تواند با پوشش اسلامی در میدان ورزشی حضور پیدا کرده و افتخارآفرینی کند.

وی ادامه داد: این بانوی ورزشکار همچنین با پشت سر گذاشتن آسیب های جسمی به همگان نشان داد که آسیب ها نمی تواند سد راه موفقیت شود.

رزم حسینی از بهره برداری از موزه شهر کرمان در دی ماه خبر داد و افزود: همزمان با افتتاح این موزه از تندیس چهره زهرا نعمتی رونمایی می شود که این تندیس در کنار تندیس عطا احمدی و دیگر چهره های شاخص دیار کریمان نگهداری خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره اینکه به دنبال تحقق عدالت ورزشی در سراسر استان هستیم، گفت: برای این منظور سند ورزش کرمان تدوین شده است.

وی به راه اندازی آکادمی های ورزشی در استان اشاره و تصریح کرد: سعی شده است مردم در دورترین و محروم ترین نقاط نیز از امکانات ورزشی بهره مند شوند.