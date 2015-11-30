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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

بررسی انحصار ۲ میلیارد دلاری واردات نهاده در شورای رقابت

بررسی انحصار ۲ میلیارد دلاری واردات نهاده در شورای رقابت

شورای رقابت در جلسه امروز(دوشنبه) خود، پرونده اعطای امتیاز ویژه ۲ میلیارد دلاری واردات نهاده دامی را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای رقابت امروز در دویست و سی و یکمین جلسه خود پرونده اعطای امتیاز ویژه (تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری به شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) را بررسی خواهد کرد.

علاوه بر این موضوع، توضیحات نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه مطرح می شود.

اوایل امسال بود که ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نامه ای خطاب به رئیس جمهوری ارسال و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

شورای رقابت نیز با بروز انحصار در این قرارداد به بررسی این موضوع پرداخت اما وقفه چند ماهه در فعالیت شورای رقابت سبب شد تا تصمیم گیری نهایی این بخش در مورد قرارداد یاشده به جلسه روز جاری موکول شود.

کد مطلب 2987660

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