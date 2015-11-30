به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با انتقاد از استقبال کم کشاورزان از طرح آبیاری تحت فشار در استان افزود: در حال حاضر از حدود ۴۰۰ هزار هکتار اراضی آبی قابل کشت درسطح استان حدود هشت درصد آن‌ها به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز شده و مابقی به شیوه سنتی آبیاری می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی در استان بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و مشارکت مردمی برای کمک به احیا دریاچه ارومیه تاکید کرد و عنوان کرد: با وجود برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد هنوز کشاورزان استان رغبتی به طرح آبیاری مدرن ندارند.

کریم زاده با اشاره به اقدامات این سازمان در خصوص آگاه سازی مردم در راستای مصرف بهینه آب اظهارداشت: استان آذربایجان غربی در گذشته یکی از استان‌های پر آب کشور محسوب می‌شد اما به علت تغییرات اقلیمی و با وجود بارندگی‌های فصلی مناسب در سالهای اخیر با بحران کمبود منابع آبی و خشکی دریاچه ارومیه مواجه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عدم مدیریت مصرف آب هم در بخش صنعت، کشاورزی و مصارف شرب خانگی در سالهای گذشته را یکی از مهم‌ترین عامل بحران خشکسالی و خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرد و افزود: در راستای افزایش آگاهی کشاورزان و فرهنگسازی در خصوص مصرف بهینه آب کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی چهره به چهره ترویجی انجام، جزوات و بروشورهای ترویجی نیز در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

کریم زاده خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و به دلیل کاهش سطح آب سفره‌های زیر زمینی و مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی استفاده از روش‌های نوین برای آبیاری مانندقطره‌ای، بارانی می‌تواند بسیار تأثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: با حمایت بیش از پیش دولت با تخصیص تسهیلات اعتباری بلاعوض ۸۵ درصدی برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در استان و علاقمندی کشاورزان برای تجهیز اراضی زراعی و باغی خود به آبیاری‌های مدرن، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک روند احیای دریاچه ارومیه شتاب بیشتری گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: باید با رعایت الگوی کشت اقتصادی، سطح زیر کشت بهاره محصولات آب بری مانند چغندرقند را در استان کاهش دهیم و کشت نشایی و ارقام مقاوم به سرما و کم آبی پاییزه این محصول را ترویج و جایگزین کنیم.

وی تاکید کرد: تمامی فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است و دولت با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ارائه تسهیلات بلاعوض دولتی برای استفاده از روش‌های نوین آبیاری به کشاورزان از آن‌ها حمایت می‌کند.

در طی سالهای اخیر تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری در استان در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی زراعی و باغی و کمک به تسریع در روند احیای دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا می‌شود.