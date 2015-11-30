شهرام فرح‌بخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر به استفاده ۴۰ درصدی شهروندان از بلیت‌ الکترونیکی اشاره کرد و افزود: استفاده از این کارت‌ها به دلیل مزایای بهداشتی و تسریع در روند پرداخت کرایه و صرفه‌جویی در زمان بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل اتوبوس‌رانی زنجان در ادامه با اشاره به هزینه اتوبوس برای سفرهای درون‌شهری افزود: کرایه سفر درون شهری به‌صورت نقدی ۳۵۰ تومان و با استفاده از کارت‌های بلیت ۲۹۰ تومان است.

فرح‌بخشیان خاطرنشان کرد: مراکز شارژ کارت های بلیت در پایانه یک باجه و در سعدی جنوبی و بلوار آزادی نیز یک باجه وجود دارد و قرار است که در پایانه یک باجه شارژ بلیت اضافه شود.

وی بابیان اینکه با دفاتر خدمات دولت برای شارژ کارت بلیت‌ الکترونیکی قرارداد بسته‌شده است، تأکید کرد: شهروندان می توانند برای شارژ کارت های خود علاوه بر مراکز شارژ به دفاتر خدمات دولت نیز مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت اتوبوس‌رانی زنجان با اشاره به وجود ایستگاه‌ها برای انتظار مسافر و پوشش آن‌ها به سایبان خاطرنشان کرد: فراخوانی طی یک ماه گذشته در راستای جذب سرمایه‌گذار برای نصب ایستگاه‌ها و پوشش آن‌ها به سایبان منتشر شده است و طی هفته آینده نیز شاهد انتشار فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ۴۵ دستگاه هستیم.

فرح‌بخشیان در خاتمه اظهار کرد: با توجه به اینکه پایانه فعلی موقت است اما تدبیری برای مجهز کردن پایانه به ایستگاه‌های تحت پوشش سایبان انجام شده است.